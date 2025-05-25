СМИ: береговая охрана Японии без предупреждения провела стрельбы у Кунашира
В управлении береговой охраны города Немуро проведут проверку
25 мая 2025, 09:25, ИА Амител
Патрульный катер "Кавагири" японской береговой охраны, предварительно не предупредив, провел стрельбы неподалеку от острова Кунашир, который расположен на юге Курильских островов. Об этом пишет издание Yomiuri.
"Патрульный катер "Кавагири" допустил ошибку при проведении учений по стрельбе из пулеметов у побережья мыса Сирэтоко, не выпустив "навигационное предупреждение", – упоминается в публикации.
Сообщается, что во время стрельб военные из Японии осуществили 66 пулеметных выстрелов и два запуска сигнальных ракет. Затем военнослужащие поняли, что не предупредили о начале учений и прекратили огонь.
Также в управлении береговой охраны города Немуро заявили о том, что по факту случившегося будет организована проверка.
09:48:11 25-05-2025
Ну-ну, проверку. Провокация.
12:14:43 25-05-2025
Без предупреждения... Расценивать как нападение... Утопить.
13:02:11 25-05-2025
Бывает. Все могут ошибиться. Осознали же.
20:46:47 25-05-2025
Гость (13:02:11 25-05-2025) Бывает. Все могут ошибиться. Осознали же.... Естественно, наши бы тоже ошиблись Ярс без ЯО закинули бы им к островам, ну а потом несомненно нужно сказать блииин Ашиблися случайно.
13:10:00 25-05-2025
Но разведка доложила точно И пошел, командою взметен, По родной земле дальневосточной Броневой ударный батальон.
10:12:33 26-05-2025
Совсем не уважають!