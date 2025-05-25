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СМИ: береговая охрана Японии без предупреждения провела стрельбы у Кунашира

В управлении береговой охраны города Немуро проведут проверку

25 мая 2025, 09:25, ИА Амител

Море / Фото: из архива amic.ru
Море / Фото: из архива amic.ru

Патрульный катер "Кавагири" японской береговой охраны, предварительно не предупредив, провел стрельбы неподалеку от острова Кунашир, который расположен на юге Курильских островов. Об этом пишет издание Yomiuri.

"Патрульный катер "Кавагири" допустил ошибку при проведении учений по стрельбе из пулеметов у побережья мыса Сирэтоко, не выпустив "навигационное предупреждение", – упоминается в публикации.

Сообщается, что во время стрельб военные из Японии осуществили 66 пулеметных выстрелов и два запуска сигнальных ракет. Затем военнослужащие поняли, что не предупредили о начале учений и прекратили огонь.

Также в управлении береговой охраны города Немуро заявили о том, что по факту случившегося будет организована проверка.

Происшествия Политика Япония

Комментарии 6

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Гость

09:48:11 25-05-2025

Ну-ну, проверку. Провокация.

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Гость

12:14:43 25-05-2025

Без предупреждения... Расценивать как нападение... Утопить.

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Гость

13:02:11 25-05-2025

Бывает. Все могут ошибиться. Осознали же.

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гость

20:46:47 25-05-2025

Гость (13:02:11 25-05-2025) Бывает. Все могут ошибиться. Осознали же.... Естественно, наши бы тоже ошиблись Ярс без ЯО закинули бы им к островам, ну а потом несомненно нужно сказать блииин Ашиблися случайно.

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Гость

13:10:00 25-05-2025

Но разведка доложила точно И пошел, командою взметен, По родной земле дальневосточной Броневой ударный батальон.

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Гость

10:12:33 26-05-2025

Совсем не уважають!

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