СМИ: береговая охрана Японии без предупреждения провела стрельбы у Кунашира

В управлении береговой охраны города Немуро проведут проверку

25 мая 2025, 09:25, ИА Амител

Море / Фото: из архива amic.ru

Патрульный катер "Кавагири" японской береговой охраны, предварительно не предупредив, провел стрельбы неподалеку от острова Кунашир, который расположен на юге Курильских островов. Об этом пишет издание Yomiuri.

"Патрульный катер "Кавагири" допустил ошибку при проведении учений по стрельбе из пулеметов у побережья мыса Сирэтоко, не выпустив "навигационное предупреждение", – упоминается в публикации.

Сообщается, что во время стрельб военные из Японии осуществили 66 пулеметных выстрелов и два запуска сигнальных ракет. Затем военнослужащие поняли, что не предупредили о начале учений и прекратили огонь.

Также в управлении береговой охраны города Немуро заявили о том, что по факту случившегося будет организована проверка.