СМИ: блогера Шабутдинова задержали за мошенничество с образовательными курсами

Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов

03 ноября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

По словам собеседников, блогер прилетел в Москву из-за границы, однако отправился не домой, а в съемную квартиру. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Напомним, что в своих социальных сетях Шабутдинов обещал научить всех желающих зарабатывать миллионы. У него 1,9 млн подписчиков. Он выступает основателем технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names.

Сегодня, 3 ноября, Шабутдинов должен был запустить очередной курс.