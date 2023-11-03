СМИ: блогера Шабутдинова задержали за мошенничество с образовательными курсами
Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов
03 ноября 2023, 16:40, ИА Амител
В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов.
По словам собеседников, блогер прилетел в Москву из-за границы, однако отправился не домой, а в съемную квартиру. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.
Напомним, что в своих социальных сетях Шабутдинов обещал научить всех желающих зарабатывать миллионы. У него 1,9 млн подписчиков. Он выступает основателем технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names.
Сегодня, 3 ноября, Шабутдинов должен был запустить очередной курс.
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