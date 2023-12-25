СМИ: бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился
На данный момент удалось выкупить около 150 бортов
25 декабря 2023, 13:54, ИА Амител
В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые ранее выделили на покупку самолетов у иностранных собственников. Об этом сообщает "Ъ".
На данный момент удалось выкупить около 150 судов. Из них 86 принадлежат "Аэрофлоту", остальные – "Уральским авиалиниям", S7 и чартерной компании Fly. Деньги нужны были для страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались на территории России из-за санкций.
Средства выделяли как льготный заем по ставке 1,5% на 15 лет. Новым собственником самолетов стала подконтрольная лизинговая компания "НЛК-Финанс".
По мнению экспертов, оставшиеся средства будут использованы для урегулирования по самолетам "Аэрофлота" даже в том случае, если затем лимит в 300 млрд рублей будет повышен. При этом пока вопрос о выделении дополнительных средств из ФНБ не обсуждался.
14:03:07 25-12-2023
Путин сказал, что 1000 самолётов к 2030 сделают. Немного потерпим и всё наладится. По 2 самолёта в день делать будут, как тебе такое Боинг?
14:16:02 25-12-2023
Гость (14:03:07 25-12-2023) Путин сказал, что 1000 самолётов к 2030 сделают. Немного по... 2 в день - вы уроки математики прогуляли?
14:35:50 25-12-2023
Гость (14:16:02 25-12-2023) 2 в день - вы уроки математики прогуляли? ... Ошибся ! За два дня самолёт. Это в корне меняет дело. Спасибо, что подметили
16:40:42 25-12-2023
И что такого? Только за 2023 год ВКС получили 237 самолетов.