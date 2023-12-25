СМИ: бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился

На данный момент удалось выкупить около 150 бортов

25 декабря 2023, 13:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые ранее выделили на покупку самолетов у иностранных собственников. Об этом сообщает "Ъ".

На данный момент удалось выкупить около 150 судов. Из них 86 принадлежат "Аэрофлоту", остальные – "Уральским авиалиниям", S7 и чартерной компании Fly. Деньги нужны были для страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались на территории России из-за санкций.

Средства выделяли как льготный заем по ставке 1,5% на 15 лет. Новым собственником самолетов стала подконтрольная лизинговая компания "НЛК-Финанс".

По мнению экспертов, оставшиеся средства будут использованы для урегулирования по самолетам "Аэрофлота" даже в том случае, если затем лимит в 300 млрд рублей будет повышен. При этом пока вопрос о выделении дополнительных средств из ФНБ не обсуждался.