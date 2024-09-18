СМИ: четыре человека пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Владислав Бакальчук заявил, что на его команду напали при попытке приехать в офис, однако его жена приводит иную версию событий

18 сентября 2024, 17:24, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Стрельбу открыли возле офиса Wildberries на Романовском переулке в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадали четыре человека, в том числе полицейский и коллега сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука. Задержаны по меньшей мере девять человек.

Бакальчук рассказал в своем Telegram-канале, что он вместе с командой приехал в офис на переговоры по остановке строительства складов, где на них напали. Он заявил, что не пострадал, пообещав сообщить подробности позднее.

Татьяна Бакальчук представила в своем Telegram-канале иную версию произошедшего. По ее словам, группа людей под руководством Бакальчука, а также неких Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Она заявила о ранении трех человек.

"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию", – добавила она.

Бакальчук добавила, что просит сделать публичными итоги расследования, назвав произошедшее рейдерским захватом.