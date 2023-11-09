СМИ: число погибших в секторе Газа с 7 октября выросло до 10 812

Среди жертв не менее 4,4 тысячи детей

09 ноября 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число погибших в секторе Газа в результате эскалации израильско-палестинского конфликта с 7 октября достигло 10 812 человек. Как сообщает телеканал "360", об этом стало известно Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

Среди жертв не менее 4,4 тысячи детей. Количество раненых не уточняется.

Напомним, что ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Израиль может оказаться в изоляции, если и дальше будет нарушать международное право в секторе Газа. Он указал на необходимость обеспечить защиту гражданского населения и считает, что ЕС должен организовать международную конференцию.