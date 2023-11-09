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СМИ: число погибших в секторе Газа с 7 октября выросло до 10 812

Среди жертв не менее 4,4 тысячи детей

09 ноября 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Число погибших в секторе Газа в результате эскалации израильско-палестинского конфликта с 7 октября достигло 10 812 человек. Как сообщает телеканал "360", об этом стало известно Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

Среди жертв не менее 4,4 тысячи детей. Количество раненых не уточняется.

Напомним, что ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Израиль может оказаться в изоляции, если и дальше будет нарушать международное право в секторе Газа. Он указал на необходимость обеспечить защиту гражданского населения и считает, что ЕС должен организовать международную конференцию.

Палестина
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Комментарии 2

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Гость

22:43:32 09-11-2023

Прописная истина. Если клетка рака, останется в организме, то рак убьет организм.

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ВВП

07:03:52 10-11-2023

Израиль признал, что некоторые убитые участники музыкального фестиваля у границ Сектора Газа были убиты не ХАМАС, а пилотом вертолета "Апач", который принял разбегавшихся людей за боевиков ХАМАС. Ранее также израильтяне свидетельствовали, что часть погибших на границе были убиты ЦАХАЛ во время начавшихся боев, попав между двух огней. О сколько нас ждёт открытий чудных...

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