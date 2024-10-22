СМИ: в Германии подтвердился первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
Заболевший прибыл в Германию из-за границы
22 октября 2024, 21:59, ИА Амител
Вирус / Фото: unsplash.com / Go to Fusion Medical Animation's profile Fusion Medical Animation
В Германии впервые обнаружен новый вариант вируса оспы обезьян. Как сообщает "РГ", об этом пишет AP со ссылкой на немецкий Центр по контролю заболеваний.
Ранее в этом году ученые выявили новый штамм оспы обезьян – случай заболевания обнаружили в Конго. Отмечается, что этот штамм более заразен, чем предыдущие.
Как рассказали в немецком медицинском ведомстве, заболевший прибыл в Германию из-за границы. Однако из какой именно страны – не уточняется.
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