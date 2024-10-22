СМИ: в Германии подтвердился первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Заболевший прибыл в Германию из-за границы

22 октября 2024, 21:59, ИА Амител

Вирус / Фото: unsplash.com / Go to Fusion Medical Animation's profile Fusion Medical Animation

В Германии впервые обнаружен новый вариант вируса оспы обезьян. Как сообщает "РГ", об этом пишет AP со ссылкой на немецкий Центр по контролю заболеваний.

Ранее в этом году ученые выявили новый штамм оспы обезьян – случай заболевания обнаружили в Конго. Отмечается, что этот штамм более заразен, чем предыдущие.

Как рассказали в немецком медицинском ведомстве, заболевший прибыл в Германию из-за границы. Однако из какой именно страны – не уточняется.