СМИ: дело барнаульского маньяка, орудовавшего в начале нулевых, считают раскрытым

В совершении убийств признался бывший чиновник Виталий Манишин

23 июня 2023, 08:27, ИА Амител

Фото: amic.ru

Дело барнаульского маньяка, убивавшего студенток, можно считать раскрытым, пишет Baza. В совершении преступлений признался бывший районный чиновник Виталий Машинин.

Основная часть убийств произошла в начале нулевых, когда пропали студентки Юлия Техтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Сообщается, что перед пропажей они должны были встретиться с мужчиной, который якобы должен был им помочь.

В отношении подозреваемого ранее мужчины, улик не нашли – он скончался. В начале мая следователи задержали 52-летнего Виталия Манишина, которого изначально подозревали в другом убийстве. На днях, как отмечает телеграм-канал, Манишин сознался в расправе над студентками.

Отметим, что до марта 2023 года мужчина занимал пост замглавы Калманской администрации, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.