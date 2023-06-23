СМИ: дело барнаульского маньяка, орудовавшего в начале нулевых, считают раскрытым
В совершении убийств признался бывший чиновник Виталий Манишин
23 июня 2023, 08:27, ИА Амител
Дело барнаульского маньяка, убивавшего студенток, можно считать раскрытым, пишет Baza. В совершении преступлений признался бывший районный чиновник Виталий Машинин.
Основная часть убийств произошла в начале нулевых, когда пропали студентки Юлия Техтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Сообщается, что перед пропажей они должны были встретиться с мужчиной, который якобы должен был им помочь.
В отношении подозреваемого ранее мужчины, улик не нашли – он скончался. В начале мая следователи задержали 52-летнего Виталия Манишина, которого изначально подозревали в другом убийстве. На днях, как отмечает телеграм-канал, Манишин сознался в расправе над студентками.
Отметим, что до марта 2023 года мужчина занимал пост замглавы Калманской администрации, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.
08:55:54 23-06-2023
Посадили, поди, к "приятным" сокамерникам, вот и признался. А убийство Кеннеди он на себя не взял? А то еще одну галочку можно было бы поставить...
08:57:04 23-06-2023
Признание не является достаточным доказательством, сейчас не 37-й год.
09:52:25 23-06-2023
Гость (08:57:04 23-06-2023) Признание не является достаточным доказательством, сейчас не... Для сравнения, в 1936 году народными судами было вынесено 10,9% оправдательных приговоров, в 1937 – 10,3%. В 1938 число увеличилось до 13,4%. В отличии от нынешних 0.03%
09:06:09 23-06-2023
А кроме признания доказательств нет? Почему раскрыто только при признании?
09:18:49 23-06-2023
Как надоели уже эти кухарки-следователи, -президенты, -генералы... Не раскрыто преступление - плохо, раскрыто - ещё хуже... вам, конечно, в 5-строчной новости должны были ( не, просто обязаны!) раскрыть все подробности следствия и признания! И, уж конечно, только вы точно знаете как это признание было "выбито" и на самом-то деле непременно "засудят невинного"...
09:30:12 23-06-2023
"Скончался"? Он вроде на следственном эксперименте из окна выбросился. Или выбросили.
09:42:57 23-06-2023
Читаешь этих нытиков - про вибили, в камере прессовали - а вы че тогда в полицию бегаете и звоните, раз там пытошная ?? Криминалистика шагнула далеко вперед. И да, везде работают люди, а люди все разные.
09:49:21 23-06-2023
гость (09:42:57 23-06-2023) Читаешь этих нытиков - про вибили, в камере прессовали - а в... Потаму что полицаи у них на иждевении сидят
09:52:55 23-06-2023
гость (09:42:57 23-06-2023) Читаешь этих нытиков - про вибили, в камере прессовали - а в... Я тоже был молодым и наивным, прямо как вы. Тоже думал: "Почему ругают ментов, ведь если что случись- к ним же и обратишься?". Но это пройдет после первого же обращения. У меня прошло. Поэтому, зная их методы работы, я и предположил выбивание признания вины из подозреваемого. Это логично. Вообще, рекомендую снять розовые очки. Полицаи- это не правоохранители. Это вооруженная группировка, наделенная правом на насилие с задачей защищать интересы конкретных людей, находящихся у власти. Задачи защиты прав населения перед ними не ставится.
09:44:36 23-06-2023
Мутная история
09:45:48 23-06-2023
В общем-то, изначально понятно было. , что простой торговец обувью вряд ли мог изобрести такую схему. Жаль мужика! Надо бы хотя бы публично его реабилитировать, извинения принести родным, компенсацию выплатить - ибо каково им было жить эти двадцать лет с таким клеймом? А кумушкам, которым что-то там "показалось" или чей-то фэйс не понравился, держать бы язык за зубами и вспоминать почаще, что в 37-ом, которого все так боятся, многие подверглись репрессиям именно по наговору завистливых и злобных "кумушек" - соседей, коллег, "друзей", дворовых сплетниц и т.п. Так что, граждане, помните - в репрессиях процентов 90 с гаком - ваша вина!
09:47:22 23-06-2023
Всегда вызывает смех когда задержанный сознается в преступлениях не имеющих отношения к факту его задержания. Бред и ещё раз - Бред. Прошло 20 лет, какой ему смысл брать на себя то что пылится в полиции в архиве.
10:11:38 23-06-2023
А адвокат у него платный или предоставленный следователем?
10:40:39 23-06-2023
Гость (10:11:38 23-06-2023) А адвокат у него платный или предоставленный следователем? ... Писали, он отказался от адвоката
11:30:28 23-06-2023
Гость (10:40:39 23-06-2023) Писали, он отказался от адвоката... Отказ от адвоката смущает
10:28:17 23-06-2023
Фейковая горячая новость - кто-то там услышал, ляпнул, а сколько эмоций. Читаем мат часть - виновность устанавливает суд на основании достаточного! количества необходимых! доказательств, полученных исключительно в процессуальном! (т.е. законном) порядке, а демагогией можно хоть когда заниматься
11:26:45 23-06-2023
Алекс (10:28:17 23-06-2023) Фейковая горячая новость - кто-то там услышал, ляпнул, а ско... А сами вы часто с судом сталкивались? Это ничего, что некоторые "судьи" законы в последний раз в институте еще читали (если не прогуливали)?
14:47:33 23-06-2023
пффффф. это ты точно не про россуд говоришь.