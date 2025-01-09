СМИ: дом Пэрис Хилтон полностью сгорел из-за разгула стихии

Известно, что огонь уничтожил несколько домов и предприятий на Тихоокеанском побережном шоссе

09 января 2025, 09:15, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

Пляжный дом американской актрисы Пэрис Хилтон в Калифорнии полностью уничтожен в результате разрушительного пожара. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

На Тихоокеанском побережном шоссе огонь уничтожил несколько домов и предприятий. Со слов издания, Пэрис Хилтон потеряла один из принадлежавших ей объектов недвижимости. Известно, что этот дом не был основным местом ее проживания.

Без жилья остались многие жители пострадавшего от разгула стихии района. Они нашли временное убежище в местных отелях, которые уже переполнены из-за масштабных эвакуаций.