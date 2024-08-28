СМИ: Дурова доставили во французский суд

Предварительной срок задержания предпринимателя истек

28 августа 2024, 20:14, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Сооснователя и генерального директора Telegram Павла Дурова доставили в суд. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ, срок предварительного задержания предпринимателя истек.

Корреспондент издания отметил, что две машины с мигалками выехали из Нацбюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа. По слухам, именно там находился Дуров после его задержания в парижском аэропорту. Источник агентства отмечает, что вечером французская прокуратура опубликует новое заявление по делу.

По данным Reuters, суд должен решить, стоит ли начинать официальное расследование против предпринимателя.