СМИ: Джигурда будет служить в зоне СВО с мужем Блиновской

По словам источника, он уже запросил отношение

31 мая 2024, 12:50, ИА Амител

Джигурда и Волочкова / Фото из соцсетей

Актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне СВО в подразделении, где уже находятся Алексей, муж Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, и Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Да, Джигурда также собирается служить в этом подразделении и уже запросил "отношение", — рассказал собеседник агентства.

Отношение – это документ-ходатайство, который служит основанием для рассмотрения гражданина на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ подтверждает наличие вакансии и является рекомендацией для военкомата и командира подразделения.

Во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, где планирует служить. В марте он привез военнослужащим беспилотники и другие необходимые вещи, а также провел творческий вечер.