НОВОСТИОбщество

СМИ: Джигурда будет служить в зоне СВО с мужем Блиновской

По словам источника, он уже запросил отношение

31 мая 2024, 12:50, ИА Амител

Джигурда и Волочкова / Фото из соцсетей
Джигурда и Волочкова / Фото из соцсетей

Актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне СВО в подразделении, где уже находятся Алексей, муж Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, и Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Да, Джигурда также собирается служить в этом подразделении и уже запросил "отношение", — рассказал собеседник агентства.

Отношение – это документ-ходатайство, который служит основанием для рассмотрения гражданина на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ подтверждает наличие вакансии и является рекомендацией для военкомата и командира подразделения.

Во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, где планирует служить. В марте он привез военнослужащим беспилотники и другие необходимые вещи, а также провел творческий вечер.

СВО Знаменитости

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:56:58 31-05-2024

Понятно, что никто никак не проверит, там он или нет

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:56 31-05-2024

Какая специализация у этого отряда ?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:38 31-05-2024

Гость (12:58:56 31-05-2024) Какая специализация у этого отряда ?... Клоунада.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:11:40 31-05-2024

Джигурда справку из дурдома имеет
Может только мужем Блиновской служить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:46 31-05-2024

Волочкову пусть с собой берет она там нужнее)))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:15 31-05-2024

Джигурда крайне ненадёжен в плане тыла...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:12 31-05-2024

Гость (14:14:15 31-05-2024) Джигурда крайне ненадёжен в плане тыла...... У штурмовиков, тыла нет.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров