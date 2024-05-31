СМИ: Джигурда будет служить в зоне СВО с мужем Блиновской
По словам источника, он уже запросил отношение
31 мая 2024, 12:50, ИА Амител
Актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне СВО в подразделении, где уже находятся Алексей, муж Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, и Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"Да, Джигурда также собирается служить в этом подразделении и уже запросил "отношение", — рассказал собеседник агентства.
Отношение – это документ-ходатайство, который служит основанием для рассмотрения гражданина на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ подтверждает наличие вакансии и является рекомендацией для военкомата и командира подразделения.
Во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, где планирует служить. В марте он привез военнослужащим беспилотники и другие необходимые вещи, а также провел творческий вечер.
12:56:58 31-05-2024
Понятно, что никто никак не проверит, там он или нет
12:58:56 31-05-2024
Какая специализация у этого отряда ?
13:01:38 31-05-2024
Гость (12:58:56 31-05-2024) Какая специализация у этого отряда ?... Клоунада.
13:11:40 31-05-2024
Джигурда справку из дурдома имеет
Может только мужем Блиновской служить.
13:21:46 31-05-2024
Волочкову пусть с собой берет она там нужнее)))
14:14:15 31-05-2024
Джигурда крайне ненадёжен в плане тыла...
15:18:12 31-05-2024
Гость (14:14:15 31-05-2024) Джигурда крайне ненадёжен в плане тыла...... У штурмовиков, тыла нет.