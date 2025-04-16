СМИ: экс-губернатора Курской области подозревают в мошенничестве

По версии следователей, он получал откаты при строительстве фортификаций в Курской области

16 апреля 2025, 22:25, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Mash, по версии следователей, Смирнов и Дедов получали по 10% "откатов" от каждого контракта Корпорации развития, которая занималась постройкой фортификаций в Курской области.

"Генподрядчик заключал контракты с субподрядными организациями на сумму свыше 15 млрд рублей. Большая часть из них была получена юрлицами, зарегистрированными менее чем за год до заключения госконтрактов. В каждой из таких контор официально трудоустроены были от нуля до двух человек", – добавил канал.

По данным следствия, с помощью Смирнова удалось "правильно распределить" контракты почти на 20 млрд рублей, которые направили на оборонное строительство.