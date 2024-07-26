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СМИ: экс-замминистра обороны Булгаков создал систему поставки некачественной еды в ВС

Качественные продукты не получали даже военные, находящиеся в условиях спецоперации

26 июля 2024, 20:02, ИА Амител

Марширующие солдаты / Фото: unsplash.com
Марширующие солдаты / Фото: unsplash.com

Бывший замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков создал систему поставок в войска некачественных продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в войска по завышенной стоимости поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания. 

"Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции", – сказал он.

Булгаков с использованием своего служебного положения лоббировал заключение контрактов с определенными коммерческими структурами. В частности, речь может идти об АО "Грязинский пищевой комбинат". Его руководство, а также сотрудников Минобороны и руководителей еще трех компаний допрашивают. 

Происшествия Минобороны спецоперация

Комментарии 9

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Гость

21:19:00 26-07-2024

Сказка о том как генерал других военнослужащих кормил и стал сказочно богатым.

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Грыша

22:47:03 26-07-2024

люди собирают туда помощь а начальники сказочно обогащаются... Наверняка таких много... Сталин интересно что бы сделаал...

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Гость

23:20:43 26-07-2024

Дед даже является Героем России. Интересно кзнать формулировку подвига.

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Да

23:41:26 26-07-2024

Расстрелять этих тварей. Сколько же их можно терпеть?

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Гость

12:07:15 27-07-2024

Да (23:41:26 26-07-2024) Расстрелять этих тварей. Сколько же их можно терпеть? ... Там этих тварей столько, что нужен пулемет системы Максим, а ещё лучше лупить их из авиационной пушки ГШ-6-23, чтобы даже нашивок не осталось, а фуражку родственникам отдать для "гордости".

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RUSSKIY

00:41:30 27-07-2024

Рыба с головы гниёт. А это ещё не голова...

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Гость

12:05:44 27-07-2024

Четвертовать на Лобном месте на Красной площади.

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Гость

21:46:23 27-07-2024

А че только еды?????? Не приятно но только пропоносит. А когда арестуют изменников оставивших солдат в окопах без современного оружия тяжелого вооружения БПЛА тепловизоров раций приборов ночного видения лазерных прицелов и дальномеров персональных РЭБ и локаторов и много другого что привело к необоснованным многотысячным потерям.

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Гражданин

14:07:43 30-07-2024

Всех кто создавал схемы воровства в МО ,тем самым наносил вред обороноспособность Армии нужно расстрелять , но для этого необходимо принять закон о смертной казни для коррупционеров и предателей Родины.
Уверен в том, что большинство соотечественников с такой постановкой согласны.

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