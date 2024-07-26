СМИ: экс-замминистра обороны Булгаков создал систему поставки некачественной еды в ВС

Качественные продукты не получали даже военные, находящиеся в условиях спецоперации

26 июля 2024, 20:02, ИА Амител

Марширующие солдаты / Фото: unsplash.com

Бывший замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков создал систему поставок в войска некачественных продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в войска по завышенной стоимости поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания.

"Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции", – сказал он.

Булгаков с использованием своего служебного положения лоббировал заключение контрактов с определенными коммерческими структурами. В частности, речь может идти об АО "Грязинский пищевой комбинат". Его руководство, а также сотрудников Минобороны и руководителей еще трех компаний допрашивают.