СМИ: Эрдоган 4 сентября прибудет в Россию для переговоров с Путиным

Встреча состоится в Сочи

29 августа 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Сочи 4 сентября состоятся переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.

Отмечается, что это будет однодневный визит, в ходе которого президенты Турции и России обсудят решение вопроса о судьбе зерновой сделки и Сирию.

В начале августа канцелярия турецкого лидера Реджепа Эрдогана заявила, что Владимир Путин приедет в Турцию.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что у Путина этой осенью планируются несколько международных поездок, но заранее визиты "по понятным причинам" анонсировать не хотят.