СМИ: Эрдоган 4 сентября прибудет в Россию для переговоров с Путиным
Встреча состоится в Сочи
29 августа 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В Сочи 4 сентября состоятся переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.
Отмечается, что это будет однодневный визит, в ходе которого президенты Турции и России обсудят решение вопроса о судьбе зерновой сделки и Сирию.
В начале августа канцелярия турецкого лидера Реджепа Эрдогана заявила, что Владимир Путин приедет в Турцию.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что у Путина этой осенью планируются несколько международных поездок, но заранее визиты "по понятным причинам" анонсировать не хотят.
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