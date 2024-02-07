СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

Бывший премьер-министр Бельгии считает, что работа Карлсона в России может привести к конфликту телеведущего с Евросоюзом

07 февраля 2024, 23:02, ИА Амител

Фото: кадр из видео на канале Такера Карлсона на YouTube

ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента (ЕП).

Издание отмечает, что интервью может сделать журналиста "целью законодателей Евросоюза". Бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член Европарламента Ги Верхофстадт подчеркивал, что работа Карлсона в России может привести к конфликту телеведущего с Евросоюзом. Он подчеркнул, что ЕС должен ввести "запрет на поездки" в отношении Карлсона, назвав его "рупором" президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа.

С ним согласился экс-депутат Европарламента Луис Гарикано. По его мнению, Карлсон больше не является репортером, а стал "пропагандистом". Экс-глава МИД Урмас Паэт считает, что он является "не настоящим журналистом", поскольку выразил свою поддержку Кремлю.

Напомним, что ранее Карлсон обещал, что возьмет интервью у президента Владимира Путина. По его словам, он лично оплатил для этого поездку в Москву. Позже блогер Алекс Джонс заявил, что Карлсон уже взял интервью – оно длилось два часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встречался с Путиным.