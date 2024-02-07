СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным
Бывший премьер-министр Бельгии считает, что работа Карлсона в России может привести к конфликту телеведущего с Евросоюзом
07 февраля 2024, 23:02, ИА Амител
ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента (ЕП).
Издание отмечает, что интервью может сделать журналиста "целью законодателей Евросоюза". Бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член Европарламента Ги Верхофстадт подчеркивал, что работа Карлсона в России может привести к конфликту телеведущего с Евросоюзом. Он подчеркнул, что ЕС должен ввести "запрет на поездки" в отношении Карлсона, назвав его "рупором" президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа.
С ним согласился экс-депутат Европарламента Луис Гарикано. По его мнению, Карлсон больше не является репортером, а стал "пропагандистом". Экс-глава МИД Урмас Паэт считает, что он является "не настоящим журналистом", поскольку выразил свою поддержку Кремлю.
Напомним, что ранее Карлсон обещал, что возьмет интервью у президента Владимира Путина. По его словам, он лично оплатил для этого поездку в Москву. Позже блогер Алекс Джонс заявил, что Карлсон уже взял интервью – оно длилось два часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встречался с Путиным.
02:24:41 08-02-2024
Избирательная, фантомная лжедемократия Запада! Смешно, что мы когда то верили в это! Ценности Запада -- что от них осталось? Кучка ...
06:48:31 08-02-2024
Фрези (02:24:41 08-02-2024) Избирательная, фантомная лжедемократия Запада! Смешно, ч... почему "осталось"? там всегда была эта кучка, просто вы очки розовые разбили.
03:03:25 08-02-2024
Это "свобода слова и демократия" по-европейски !!! Класс ! Докатились гейропейцы!
03:06:55 08-02-2024
Браво! Демократия и свобода слова по-европейски!
06:47:03 08-02-2024
а против Маска тоже введут? он же пообещал предоставить площадку для размещения интервью.
07:25:30 08-02-2024
Ау, местные люди со «светлыми лицами», топящие за западные ценности, вы где?) Интервью еще не вышло, но уже он не журналист, а пропагандист) Красиво на Западе рты затыкают)
07:30:03 08-02-2024
А если Трамп победит
08:20:26 08-02-2024
Говорят... Это был публичный акт приема передачи мировой власти России от Америки...
08:35:40 08-02-2024
Когда в Советском Союзе говорили про прогнивший Запад, про отсутствие свободы слова, про кредитное закабаление населения, никто не верил и думали, что максимум преувеличивают. Как оказалось после развала Союза, что даже преуменьшали. А все прелести капитализма мы прочувствовали уже на своей собственной шкуре.
09:40:29 08-02-2024
ыть (08:35:40 08-02-2024) Когда в Советском Союзе говорили про прогнивший Запад, про о... немного не дописали мысть-мы почувствовали уже на своей собственной шкуре,теперь у нас тоже самое
10:06:13 08-02-2024
гость (09:40:29 08-02-2024) немного не дописали мысть-мы почувствовали уже на своей собс... немного не так. нужно - теперь у нас развивается к этому иммунитет!
12:18:52 08-02-2024
Гость (10:06:13 08-02-2024) немного не так. нужно - теперь у нас развивается к этому имм... как то не логично у вас звучит-выходит у них не правильный капитализм,а вот у нас правильный
17:03:29 08-02-2024
гость (12:18:52 08-02-2024) как то не логично у вас звучит-выходит у них не правильный ... Вообще-то иммунитет у нас развивается вообще к Капитализму!..
08:53:35 08-02-2024
Наконец то, российское общество начало расколдовываться!?...
09:23:07 08-02-2024
В этом и плюс демократии, что озвученные бредовые идеи не находят реализации.
09:36:39 08-02-2024
может этого карлсоны посадят, как посадили многих в РФ?
10:34:27 08-02-2024
Гость (09:36:39 08-02-2024) может этого карлсоны посадят, как посадили многих в РФ? ... Как Ассанжа на Западе?
09:44:35 08-02-2024
Ещё один новоиспеченный россиянин))) Не пустят в Америку, останется у нас)
10:08:26 08-02-2024
Следующий шаг цивилизованной европы:"Гони кошелёк, да побыстрее,чтоб конфликта не было.Не, ты в натуре, проблем хочешь?"
11:30:13 08-02-2024
Гость (10:08:26 08-02-2024) Следующий шаг цивилизованной европы:"Гони кошелёк, да побыст... почему это "следующий шаг"? они всегда себя так вели! только прятали это за высокопарным словоблудием...! жаль что мы это стали понимать только сейчас...
10:14:11 08-02-2024
Дать ему гражданство и квартиру в Саранске
12:44:47 08-02-2024
А вот дело было... 5 июл. 2016 г. — «История Магнитского в версии Браудера — полный фейк, она для меня абсолютно понятна» российский режиссёр Андрей Некрасов,живущий в европе о скандале вокруг своего фильма "Закон Магницкого.За кулисами"...Дело в том что его фильм запретили к показу перед евродепутатами. И что вызывает огромнейшее удивление у нас в стране это фильм ограничено показали где-то в одном кинотеатре и никак ни по ТВ ) Кто тогда рулил всем этим и подобное запрещал?! Проходили только европеиодные версии и их навязанная точка зрения