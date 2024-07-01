СМИ: ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Нурмагомедова за долг в 309 млн рублей
По сообщениям источников, речь идет о блокировке счетов благотворительного фонда бойца и его MMA-лиги Eagle FC
01 июля 2024, 21:25, ИА Амител
ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как сообщает "Лента.ру", речь идет о блокировке счетов благотворительного фонда бойца и его MMA-лиги Eagle FC. Причиной стал долг в размере более 300 млн рублей.
Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. Всего он провел 29 поединков, в каждом из которых выиграл. После этого он открыл несколько компаний – от продажи продуктов питания для спортсменов до промоушена бойцовской лиги. Кроме того, Хабиб пробовал себя как владелец сети ресторанов, турагентства и вложился в один из стартапов в ОАЭ.
Вместе с тем дядя бывшего чемпиона, Магомед Нурмагомедов, опроверг сведения о том, что Хабиб задолжал 309 млн рублей. В команде Нурмагомедова также заявили, что обнародованные сведения не являются точными.
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