СМИ: ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Нурмагомедова за долг в 309 млн рублей

По сообщениям источников, речь идет о блокировке счетов благотворительного фонда бойца и его MMA-лиги Eagle FC

01 июля 2024, 21:25, ИА Амител

Хабиб Нурмагомедов / Кадр: UFC Eurasia

ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Как сообщает "Лента.ру", речь идет о блокировке счетов благотворительного фонда бойца и его MMA-лиги Eagle FC. Причиной стал долг в размере более 300 млн рублей.

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. Всего он провел 29 поединков, в каждом из которых выиграл. После этого он открыл несколько компаний – от продажи продуктов питания для спортсменов до промоушена бойцовской лиги. Кроме того, Хабиб пробовал себя как владелец сети ресторанов, турагентства и вложился в один из стартапов в ОАЭ.

Вместе с тем дядя бывшего чемпиона, Магомед Нурмагомедов, опроверг сведения о том, что Хабиб задолжал 309 млн рублей. В команде Нурмагомедова также заявили, что обнародованные сведения не являются точными.