СМИ: французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине

Париж не считает такой шаг эскалацией конфликта

11 июля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Франция передаст Украине новые ракеты дальнего действия Scalp, которые являются аналогом британских Storm Shadow. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Он отметил, что они должны "поддержать" наступление Вооруженных сил Украины.

При этом агентство France-Presse со ссылкой на военный источник пишет, что Париж уже поставил Киеву вооружение. Он назвал количество боеприпасов "значительным". Кроме того, их будут интегрировать с незападными военными самолетами.

Отметим, что Франция не считает такой шаг эскалацией конфликта, о чем сказал собеседник агентства. Кроме того, Киев якобы заверил, что будет использовать Scalp исключительно в пределах "международно-признанных границ" Украины.