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СМИ: французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине

Париж не считает такой шаг эскалацией конфликта

11 июля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Франция передаст Украине новые ракеты дальнего действия Scalp, которые являются аналогом британских Storm Shadow. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Он отметил, что они должны "поддержать" наступление Вооруженных сил Украины. 

При этом агентство France-Presse со ссылкой на военный источник пишет, что Париж уже поставил Киеву вооружение. Он назвал количество боеприпасов "значительным". Кроме того, их будут интегрировать с незападными военными самолетами. 

Отметим, что Франция не считает такой шаг эскалацией конфликта, о чем сказал собеседник агентства. Кроме того, Киев якобы заверил, что будет использовать Scalp исключительно в пределах "международно-признанных границ" Украины.

Комментарии 5

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Гость

19:45:13 11-07-2023

А чем наши 6 друзей порадуют ???

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Гость

01:58:13 12-07-2023

Гость (19:45:13 11-07-2023) А чем наши 6 друзей порадуют ???... А чем ты нас порадуешь? Языком полялякаешь?

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Гость

19:51:41 11-07-2023

Если это правда, мы тогда чего ждём?

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Гость

22:17:43 11-07-2023

Гость (19:51:41 11-07-2023) Если это правда, мы тогда чего ждём?... да ничего хорошего в ближайшем будущем нас не ожидает....

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Гость

23:30:49 11-07-2023

Гость (19:51:41 11-07-2023) Если это правда, мы тогда чего ждём?... И правда чего вы ждёте, почему ещё не на передовой.

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