СМИ: французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине
Париж не считает такой шаг эскалацией конфликта
11 июля 2023, 19:31, ИА Амител
Франция передаст Украине новые ракеты дальнего действия Scalp, которые являются аналогом британских Storm Shadow. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Он отметил, что они должны "поддержать" наступление Вооруженных сил Украины.
При этом агентство France-Presse со ссылкой на военный источник пишет, что Париж уже поставил Киеву вооружение. Он назвал количество боеприпасов "значительным". Кроме того, их будут интегрировать с незападными военными самолетами.
Отметим, что Франция не считает такой шаг эскалацией конфликта, о чем сказал собеседник агентства. Кроме того, Киев якобы заверил, что будет использовать Scalp исключительно в пределах "международно-признанных границ" Украины.
19:45:13 11-07-2023
А чем наши 6 друзей порадуют ???
01:58:13 12-07-2023
Гость (19:45:13 11-07-2023) А чем наши 6 друзей порадуют ???... А чем ты нас порадуешь? Языком полялякаешь?
19:51:41 11-07-2023
Если это правда, мы тогда чего ждём?
22:17:43 11-07-2023
Гость (19:51:41 11-07-2023) Если это правда, мы тогда чего ждём?... да ничего хорошего в ближайшем будущем нас не ожидает....
23:30:49 11-07-2023
Гость (19:51:41 11-07-2023) Если это правда, мы тогда чего ждём?... И правда чего вы ждёте, почему ещё не на передовой.