СМИ: Иран нападет на Израиль 12-13 августа

Атака якобы будет координироваться с "Хезболлой" — шиитским движением, которое действует в Ливане

04 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: unsplash.com

Иран планирует совершить атаку на Израиль 12-13 августа, в священный день Девятое ава. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.

По данным издания, атака будет координироваться с "Хезболлой" – шиитским движением, которое действует в Ливане. Нападение должно внести элемент неожиданности: службы безопасности в тот день могут совершать религиозные ритуалы, а потому не будут готовы к атаке Ирана.

Напомним, что Девятое ава – национальный день траура еврейского народа. В этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.