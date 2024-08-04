СМИ: Иран нападет на Израиль 12-13 августа
Атака якобы будет координироваться с "Хезболлой" — шиитским движением, которое действует в Ливане
04 августа 2024, 13:00, ИА Амител
Флаг Ирана / Фото: unsplash.com
Иран планирует совершить атаку на Израиль 12-13 августа, в священный день Девятое ава. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.
По данным издания, атака будет координироваться с "Хезболлой" – шиитским движением, которое действует в Ливане. Нападение должно внести элемент неожиданности: службы безопасности в тот день могут совершать религиозные ритуалы, а потому не будут готовы к атаке Ирана.
Напомним, что Девятое ава – национальный день траура еврейского народа. В этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.
13:34:32 04-08-2024
Пусть Хинштейн отстанет от ЮтьЮба и идёт за обетованную сражаться.
Он в каких войсках служил, таки.
16:14:11 04-08-2024
Почему не сообщает объекты нападения и маршруты ракет, не шитова))
22:21:35 04-08-2024
ВВП (16:14:11 04-08-2024) Почему не сообщает объекты нападения и маршруты ракет, не ши... израиль ещё не придумал...
22:22:43 04-08-2024
всё делают что бы втянуть Иран в бойню...!
22:36:18 04-08-2024
Гость (22:22:43 04-08-2024) всё делают что бы втянуть Иран в бойню...!... Это им Америка напевает там
12:27:45 05-08-2024
ну кабздец тогда бабайкам
13:18:16 05-08-2024
Какая смешная хрень, Израиль уже несколько раз напал. А Иран разок ответил и то крайне неудачно, Израиль с США все посбивали. Походу Ирану еще несколько лет надо готовится. Соткой ракет железный купол видимо не пробить. Штукой запущенных одновременно наверное можно. Или соткой гиперзвуковых