СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков
Это начало происходить из-за опасений по поводу влияния торговой войны Трампа на Британию и мировые рынки
09 февраля 2025, 10:00, ИА Амител
Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев. Как сообщает британская газета Telegraph, это начало происходить на фоне опасений по поводу влияния торговой войны президента США Дональда Трампа на мировые рынки.
Как сообщил изданию заместитель управляющего Банком Дэйв Рамсден, это связано с тем, что цены на фьючерсном рынке в Нью-Йорке поднялись выше наличной цены в Лондоне, а трейдеры обеспокоены перспективой введения Трампом пошлин на золотые слитки. Всего за два месяца из хранилищ изъяли около восьми тысяч слитков – 2% от общего запаса.
Рамсден при этом заверил, что Банк справится со всеми взятыми на себя обязательствами, несмотря на возможные задержки из-за вывоза золота за границу.
"Но это очень упорядоченный процесс. Стоит подчеркнуть, что по сравнению с некоторыми рынками, о которых мы обычно говорим, золото является физическим активом, поэтому существуют реальные логистические ограничения и ограничения безопасности", – добавил он.
12:02:55 09-02-2025
Седни вывезли-завтра привезут... Нам то чтт от этого? Качество молока и масла улучшится?
15:39:49 09-02-2025
Как бы то ни было, цена золота на мировом рынке много раз в этом году обновляла рекорды. В мире кризис, вложения и сбережения взолоте позволяют сохранить накопления, проиндексировать их на инфляцию, да и поболее. За год золото подорожало на 50%. По слухам, США с приходом Трампа начали скупку физического, если это так и объемы будут большими, цена в долларах еще в разы вырастет, а в рублях еще больше.
22:34:45 09-02-2025
Я больше покупать не буду.
23:37:05 09-02-2025
In gold we trust.