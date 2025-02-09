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СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков

Это начало происходить из-за опасений по поводу влияния торговой войны Трампа на Британию и мировые рынки

09 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Золотые слитки / Фото: unsplash.com / Jingming Pan
Золотые слитки / Фото: unsplash.com / Jingming Pan

Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев. Как сообщает британская газета Telegraph, это начало происходить на фоне опасений по поводу влияния торговой войны президента США Дональда Трампа на мировые рынки.

Как сообщил изданию заместитель управляющего Банком Дэйв Рамсден, это связано с тем, что цены на фьючерсном рынке в Нью-Йорке поднялись выше наличной цены в Лондоне, а трейдеры обеспокоены перспективой введения Трампом пошлин на золотые слитки. Всего за два месяца из хранилищ изъяли около восьми тысяч слитков – 2% от общего запаса.

Рамсден при этом заверил, что Банк справится со всеми взятыми на себя обязательствами, несмотря на возможные задержки из-за вывоза золота за границу.

"Но это очень упорядоченный процесс. Стоит подчеркнуть, что по сравнению с некоторыми рынками, о которых мы обычно говорим, золото является физическим активом, поэтому существуют реальные логистические ограничения и ограничения безопасности", – добавил он.

Экономика

Комментарии 4

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Коль

12:02:55 09-02-2025

Седни вывезли-завтра привезут... Нам то чтт от этого? Качество молока и масла улучшится?

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Гость

15:39:49 09-02-2025

Как бы то ни было, цена золота на мировом рынке много раз в этом году обновляла рекорды. В мире кризис, вложения и сбережения взолоте позволяют сохранить накопления, проиндексировать их на инфляцию, да и поболее. За год золото подорожало на 50%. По слухам, США с приходом Трампа начали скупку физического, если это так и объемы будут большими, цена в долларах еще в разы вырастет, а в рублях еще больше.

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Musik

22:34:45 09-02-2025

Я больше покупать не буду.

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Musik

23:37:05 09-02-2025

In gold we trust.

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