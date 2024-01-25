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СМИ: из упавшего в Афганистане борта с россиянами украли миллион долларов

В провинции начали расследование происшествия

25 января 2024, 17:34, ИА Амител

Доллары Соединенных Штатов / Фото: unsplash.com
Доллары Соединенных Штатов / Фото: unsplash.com

Из самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, украли 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.

Губернатор провинции Бадахшан по приказу местного заместителя премьер-министра Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию дела. Руководит комиссией по расследованию глава управления разведки "Талибана"* в провинции Бадахшан.

Напомним, что самолет совершал частный медицинский рейс. На борту находилась семья российских предпринимателей. Супруги отдыхали в Таиланде, жена заболела, и муж вызвал ей частный самолет, чтобы доставить в Россию.

В результате происшествия выжили четыре человека – медики, сопровождавшие пациентку, и пилоты.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Происшествия крушение самолета

Комментарии 4

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Грыша

18:07:55 25-01-2024

Чьи? Вряд ли с такой суммой да еще и наличкой поперлись бы на отдых-10 тыс можно вывозить..

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Гость

21:47:02 25-01-2024

а кто заявил пропажу, если пассажиры не выжили?

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Гость

12:28:14 26-01-2024

Гость (21:47:02 25-01-2024) а кто заявил пропажу, если пассажиры не выжили?... Сын

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Гость

18:25:59 25-01-2024

Как пришла зелень так и ушла

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