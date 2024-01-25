СМИ: из упавшего в Афганистане борта с россиянами украли миллион долларов
В провинции начали расследование происшествия
25 января 2024, 17:34, ИА Амител
Из самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, украли 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.
Губернатор провинции Бадахшан по приказу местного заместителя премьер-министра Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию дела. Руководит комиссией по расследованию глава управления разведки "Талибана"* в провинции Бадахшан.
Напомним, что самолет совершал частный медицинский рейс. На борту находилась семья российских предпринимателей. Супруги отдыхали в Таиланде, жена заболела, и муж вызвал ей частный самолет, чтобы доставить в Россию.
В результате происшествия выжили четыре человека – медики, сопровождавшие пациентку, и пилоты.
* Террористическая организация, запрещенная в России
18:07:55 25-01-2024
Чьи? Вряд ли с такой суммой да еще и наличкой поперлись бы на отдых-10 тыс можно вывозить..
21:47:02 25-01-2024
а кто заявил пропажу, если пассажиры не выжили?
12:28:14 26-01-2024
Гость (21:47:02 25-01-2024) а кто заявил пропажу, если пассажиры не выжили?... Сын
18:25:59 25-01-2024
Как пришла зелень так и ушла