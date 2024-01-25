СМИ: из упавшего в Афганистане борта с россиянами украли миллион долларов

В провинции начали расследование происшествия

25 января 2024, 17:34, ИА Амител

Доллары Соединенных Штатов / Фото: unsplash.com

Из самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, украли 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.

Губернатор провинции Бадахшан по приказу местного заместителя премьер-министра Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию дела. Руководит комиссией по расследованию глава управления разведки "Талибана"* в провинции Бадахшан.

Напомним, что самолет совершал частный медицинский рейс. На борту находилась семья российских предпринимателей. Супруги отдыхали в Таиланде, жена заболела, и муж вызвал ей частный самолет, чтобы доставить в Россию.

В результате происшествия выжили четыре человека – медики, сопровождавшие пациентку, и пилоты.

* Террористическая организация, запрещенная в России