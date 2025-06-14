СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана

По данным CNN, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп

14 июня 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Paul Weaver / unsplash.com

Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана, заявила журналистка CNN Дана Баш.

По ее словам, об этом ей лично сообщил Дональд Трамп по телефону.

"Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. Важные люди. На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил: "Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID", – цитирует ее РИА Новости.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". ВВС страны ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.

Израиль объявил целью ударов уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана.