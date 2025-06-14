СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана
По данным CNN, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп
14 июня 2025, 09:45, ИА Амител
Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана, заявила журналистка CNN Дана Баш.
По ее словам, об этом ей лично сообщил Дональд Трамп по телефону.
"Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. Важные люди. На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил: "Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID", – цитирует ее РИА Новости.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". ВВС страны ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.
Израиль объявил целью ударов уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана.
10:03:57 14-06-2025
Балаболу Трампу верить, себя не уважать. Наверное с того света ему звонят.
"Они упустили возможность заключить сделку. Теперь, возможно, у них будет другая возможность. Посмотрим", - отметил глава государства в эфире телеканала NBC News. Отвечая на вопрос, почему он считает, что Иран захочет заключить сделку именно сейчас, после израильских ударов, Трамп подчеркнул, что представители властей исламской республики обращаются к нему с подобными предложениями. "Они звонят мне, чтобы поговорить [о заключении сделки]", - сказал Трамп.
17:15:57 15-06-2025
ВВП (10:03:57 14-06-2025) Балаболу Трампу верить, себя не уважать. Наверное с того све... ну так и есть. Они ВСЕ условия подписали и на все согласны, этот Иран. мелкотня всякая рыпаться бездумно на коалиции....странные они
11:08:28 14-06-2025
Вот у кого нужно учится, в ХАМАС лидеров не успевают назначать, как их ликвидируют. С начала последней волны конфликта всю верхушку зачистили несколько раз
15:43:53 14-06-2025
Гость (11:08:28 14-06-2025) Вот у кого нужно учится, в ХАМАС лидеров не успевают назнача... Осталось разобраться кому учиться
16:00:46 14-06-2025
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