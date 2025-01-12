СМИ: Келлог мог отменить визит в Киев из-за выступлений Зеленского

Вместо этого будущий спецпосланник по Украине поедет во Францию

12 января 2025, 20:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог мог отменить визит в Киев из-за выступлений Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным "Страна.ua", визит был отменен "достаточно неожиданно", хотя готовился заранее и вполне открыто. При этом нормы американского законодательства этому не мешали.

"По другой версии, Келлог отменил визит после ряда заявлений Зеленского об условиях окончания конфликта на Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа", – говорится в тексте.

Вместо Украины спецпосланник отправился во Францию. С кем именно он там встретится – не уточняется.

Напомним, что 7 января Келлог внезапно отложил запланированный визит в Киев до момента после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.