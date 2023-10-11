СМИ: коалиция и оппозиция в Израиле договорились создать чрезвычайный кабмин

Сформировать правительство национального единства могут в течение пяти дней

11 октября 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: ТАСС

Представители правящей коалиции и парламентской оппозиции в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По информации 13 канала израильского телевидения, сформировать кабмин национального единства могут в течение пяти дней. В него может войти экс-глава Минобороны Бени Ганц, при этом останутся действующие премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант. Также в составе кабинета военного управления могут оказаться пять министров без портфеля от блока "Государственный лагерь", который представляет Ганц.

Напомним, что палестинское движение ХАМАС с 7 октября наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят.

Создать чрезвычайный кабмин ранее предлагал Нетаньяху. Он подчеркивал, что в условиях войны весь народ, в том числе политики, должны быть едины.