СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы

27 человек потеряли свои средства после покупки недвижимости на Бали у некого Домогацкого

26 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в якобы рекламе аферы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации указывается, что 27 человек потеряли свои средства после покупки недвижимости на Бали у некого Домогацкого, выдававшего себя в социальных сетях за основателя международной строительной компании и миллиардера. Кроме рекламы строительных проектов на Бали у него также было интервью с Гузеевой, впечатлившее некоторых покупателей.

В материале отметили, что злоумышленника уже разыскивали из-за долга в размере почти 13 миллионов рублей, а счета его предприятия в России заблокировали. Сейчас от ведущей требуют объяснений — какое отношения она имеет к "застройщику".