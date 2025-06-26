СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы
27 человек потеряли свои средства после покупки недвижимости на Бали у некого Домогацкого
26 июня 2025, 19:30, ИА Амител
Обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в якобы рекламе аферы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В публикации указывается, что 27 человек потеряли свои средства после покупки недвижимости на Бали у некого Домогацкого, выдававшего себя в социальных сетях за основателя международной строительной компании и миллиардера. Кроме рекламы строительных проектов на Бали у него также было интервью с Гузеевой, впечатлившее некоторых покупателей.
В материале отметили, что злоумышленника уже разыскивали из-за долга в размере почти 13 миллионов рублей, а счета его предприятия в России заблокировали. Сейчас от ведущей требуют объяснений — какое отношения она имеет к "застройщику".
21:15:25 26-06-2025
Чуть более 10 лет назад рухнула огромная украинская пирамида Forex MMCIS TOP-20, с РФ вытянули миллиарды долларов вкладчиков. Ее рекламировали и призывали в нее вкладывать деньги знаток Бурда (из КВН), певец Бутусов, Анна Семенович и ряд других известных личностей.
22:12:41 26-06-2025
Люди, не ведитесь вы на рекламки от различных лиц: Банка "Совкомбанк", "Альфабанк" ... да вообще любой рекламе. Хорошее рекламировать не надо. За хорошее не надо платить баснословные суммы на ТВ, СМИ, ведущих всяких. Хорошее человек потребляет без всяких реклам. А если вам усиленно стараются втюхать что-то - бегите, люди от этого рекламируемого продукта. Все рекламные "физиолица" - проплаченные пустышки!
10:34:50 27-06-2025
гость (22:12:41 26-06-2025) Люди, не ведитесь вы на рекламки от различных лиц: Банка "Со... дичь какая-то. как люди узнают о хорошем продукте без рекламы?
09:35:21 27-06-2025
Где Бали или Гузеева? Как на ЭТО можно было купиться?