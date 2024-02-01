СМИ: начальник Мамонтовского отдела МВД написал рапорт об отставке
Полковник Евгений Ботвин служит в органах внутренних дел с 1990 года
01 февраля 2024, 11:02, ИА Амител
Начальник межмуниципального отдела МВД "Мамонтовский" полковник Евгений Ботвин написал рапорт об отставке, сообщают источники "Атмосферы". Причиной якобы стала рекомендация начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта Андрея Подоляна, данная на коллегии главка 26 января.
На коллегии подводились итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Алтайского края за 2023 год, в том числе в разрезе работы территориальных отделов. Причины, по которым Евгений Ботвин должен прекратить службу в органах, не разглашаются.
"Известно, что в 2010-х годах полковник Ботвин возглавлял отдел полиции по Железнодорожному району и на время был отстранен от выполнения служебных обязанностей приказом УМВД России по Барнаулу. Основанием для отстранения стало то, что не был документально подтвержден период его отсутствия на службе, в связи с чем назначалась служебная проверка", – отмечает издание.
Евгений Ботвин опротестовал приказ об отстранении от служебных обязанностей в Октябрьском суде Барнаула. Точные сроки отсутствия Ботвина на службе в размещенном в интернете судебном решении от 23 октября 2018 года скрыты. Однако говорится, что в ходе служебной проверки сотрудники главка МВД запрашивали "сведения о нахождении на службе Е.В. Ботвина в период с августа 2017 по апрель 2018 года".
Октябрьский районный суд требования Ботвина к УМВД России по Барнаулу о признании приказа об отстранении от служебных обязанностей незаконным и его отмене оставил без удовлетворения. В краевом суде это решение Ботвин не обжаловал.
Кроме того, известно, что в Мамонтовском районном суде рассматривается дело по обвинению местного сотрудника Минприроды Алтайского края в незаконной охоте. По слухам, возбуждение уголовного дела инициировал Евгений Ботвин из-за того, что чиновник отказался выполнить его просьбу.
"При этом Ботвин, не являясь членом следственной группы, лично присутствовал при задержании обвиняемого, проведении обыска в его жилище и поиске мест забоя диких животных. По мнению юристов, такие действия не свойственны начальнику межмуниципального отдела, отвечающему за несколько районов края", – уточняет издание.
11:09:03 01-02-2024
Наберут по объявлению, потом маются
12:06:45 01-02-2024
Ничего удивительного, корни самодурства растут из глубины государства российского.
12:20:31 01-02-2024
этому пройдохе описывать его в СМИ
12:23:34 01-02-2024
отсутствие у вас судимости это не ваша заслуга , а наша недоработка
13:08:52 01-02-2024
скоро всех уволят, генерал старается
14:02:42 01-02-2024
Гость (13:08:52 01-02-2024) скоро всех уволят, генерал старается... не тот случай лить слезы ибо этот кадр должен был присесть в Тагил еще в старших лейтенантах да вот как то фарт ему по жизни
15:31:32 01-02-2024
Знал Ботву когда он в Индуске начальником СКМ был, подполковником. Он пытался жулика главу администрации привлечь к ответственности.
21:50:43 01-02-2024
в цене видимо не сошлись ? ибо у этого персонажа мимо глаз муха без билета не пролетит