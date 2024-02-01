Полковник Евгений Ботвин служит в органах внутренних дел с 1990 года

01 февраля 2024, 11:02, ИА Амител

Коллегия ГУ МВД по Алтайскому краю / Фото: altairegion22.ru

Начальник межмуниципального отдела МВД "Мамонтовский" полковник Евгений Ботвин написал рапорт об отставке, сообщают источники "Атмосферы". Причиной якобы стала рекомендация начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта Андрея Подоляна, данная на коллегии главка 26 января.

На коллегии подводились итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Алтайского края за 2023 год, в том числе в разрезе работы территориальных отделов. Причины, по которым Евгений Ботвин должен прекратить службу в органах, не разглашаются.

"Известно, что в 2010-х годах полковник Ботвин возглавлял отдел полиции по Железнодорожному району и на время был отстранен от выполнения служебных обязанностей приказом УМВД России по Барнаулу. Основанием для отстранения стало то, что не был документально подтвержден период его отсутствия на службе, в связи с чем назначалась служебная проверка", – отмечает издание.

Евгений Ботвин опротестовал приказ об отстранении от служебных обязанностей в Октябрьском суде Барнаула. Точные сроки отсутствия Ботвина на службе в размещенном в интернете судебном решении от 23 октября 2018 года скрыты. Однако говорится, что в ходе служебной проверки сотрудники главка МВД запрашивали "сведения о нахождении на службе Е.В. Ботвина в период с августа 2017 по апрель 2018 года".

Октябрьский районный суд требования Ботвина к УМВД России по Барнаулу о признании приказа об отстранении от служебных обязанностей незаконным и его отмене оставил без удовлетворения. В краевом суде это решение Ботвин не обжаловал.

Кроме того, известно, что в Мамонтовском районном суде рассматривается дело по обвинению местного сотрудника Минприроды Алтайского края в незаконной охоте. По слухам, возбуждение уголовного дела инициировал Евгений Ботвин из-за того, что чиновник отказался выполнить его просьбу.