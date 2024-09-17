СМИ: подросток, напавший с молотком на челябинскую школу, страдает шизофренией

Сейчас он находится в областной психоневрологической больнице

17 сентября 2024, 20:35, ИА Амител

Молоток / Источник фото: unsplash.com

Подросток, напавший с молотком на сверстников 16 сентября в школе в Челябинске, с 2016 года состоит на учете с шизофреноподобным расстройством личности. Как сообщает РИА Новости, сейчас он находится в областной психоневрологической больнице.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, молодой человек с 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности". А с рождения до 10 лет он состоял на учете у невролога из-за врожденной патологии, связанной с нарушением мозговой деятельности.

Собеседник добавил, что подросток не состоял на профучете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее сообщалось, с апреля по июнь мальчик находится на стационарном лечении в психоневрологической больнице.