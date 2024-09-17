СМИ: подросток, напавший с молотком на челябинскую школу, страдает шизофренией
Сейчас он находится в областной психоневрологической больнице
17 сентября 2024, 20:35, ИА Амител
Подросток, напавший с молотком на сверстников 16 сентября в школе в Челябинске, с 2016 года состоит на учете с шизофреноподобным расстройством личности. Как сообщает РИА Новости, сейчас он находится в областной психоневрологической больнице.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, молодой человек с 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности". А с рождения до 10 лет он состоял на учете у невролога из-за врожденной патологии, связанной с нарушением мозговой деятельности.
Собеседник добавил, что подросток не состоял на профучете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее сообщалось, с апреля по июнь мальчик находится на стационарном лечении в психоневрологической больнице.
22:36:06 17-09-2024
Очень хорошо!Подросток стоит на учёте с шизофренией,а учится в школе,а не на домашнем обучении!Дооптимизировались.Кто придумал слить школы,того под суд надо отдать!
00:02:23 18-09-2024
Елена (22:36:06 17-09-2024) Очень хорошо!Подросток стоит на учёте с шизофренией,а учится... Написал человек, который о шизофрении ничего не знает, никогда шизофреники не учились на домашнем обучении, всегда вместе с о всеми детьми, их очень много среди нас к вашему сведению.
03:03:35 18-09-2024
Гость (00:02:23 18-09-2024) Написал человек, который о шизофрении ничего не знает, никог... как шизофренник который учился на домашнем обучении с 7 класса скажу что еще как учатся.
вот ты то как раз нишиша не знаешь
08:33:35 18-09-2024
Елена (22:36:06 17-09-2024) Очень хорошо!Подросток стоит на учёте с шизофренией,а учится... Стоит обратить внимание на министра образования - судя по его виду....
08:57:24 18-09-2024
Елена (22:36:06 17-09-2024) Очень хорошо!Подросток стоит на учёте с шизофренией,а учится... 1. Школа коррекционная 2. Шизофреников полно, и вне обострения они нормально фунциклируют. Никто их держать в психушке и как-то ограничивать не будет.
01:27:30 18-09-2024
Ему сейчас 13, а в 2016 году это ему 5 лет было? Он с рождения психически нездоровый? Так оградите общество от него. Девчонок, забитых им молотком, вынуждены были в Москву отправлять так как тяжелое состояние.
08:31:55 18-09-2024
Не знаю как сейчас, а 12 лет назад, когда в вузе изучала психические болезни, нам говорили, что Алтайский край на втором месте в России по количеству выявленных психических заболеваний, правда объясняли это грамотной диагностикой. Страшно.
10:24:31 18-09-2024
Гость (08:31:55 18-09-2024) Не знаю как сейчас, а 12 лет назад, когда в вузе изучала пси... Объяснить можно что угодно. Возможно и диагностика имеет значение. Но и закидоны мои дорогие земляки через одного выдают такие, что любо-дорого...
08:49:31 18-09-2024
Ну почему же "страдает шизофренией"? Страдают окружающие, а парень просто живёт... от ремиссии к ремиссии...
11:37:14 18-09-2024
Там дело посложнее чем приступ шизофрении. Он состоял в группе красный кит - это группа аналог закрытой группы синий кит. Дают детям из интернета некие задания. И по ту сторону сидят профи мозгоправы которые в момент определили что мальчишка внушаемый и зарядили ему мозги, рассказали видимо и показали как экипироваться и как убивать. А родители чухнули - не увидели вовремя что он готовится. Это скорее всего работают спецслужбы украины, как и все мошенничества внушения через интернет и сотовый телефон. Родителям надо четко следить где ребенок сидит в интернете. Пока этот интерент не перекрыли мозгоправы могут все что угодно делать там с людьми
19:05:40 18-09-2024
майор (11:37:14 18-09-2024) Там дело посложнее чем приступ шизофрении. Он состоял в груп...
Реально, в клинику Эрдмана обратись!
17:11:05 18-09-2024
Вот вам последствия инклюзивного образования. Очередные. Но не последние, они будут как снежный ком расти.
23:05:33 18-09-2024
у нас в группе аутист. внезапно посреди занятий начинает визжать и кричать. шатается на стуле. ждут как утихнет и дальше поехали... ну вот как с этим быть?? инклюзивное, лояльное, терпимость, все равны и прочее. Но его все люто ненавидят по-моему