СМИ: Пугачева вернулась в Россию
Певица приехала одна
03 ноября 2023, 07:31, ИА Амител
Кадр из видео / Музыкалити
Певица Алла Пугачева приехала в Россию. Об этом агентству РИА Новости сказал знакомый с ситуацией источник.
По его данным, артистка вернулась через Псков. "Одна, без Галкина*", – уточнил собеседник.
После начала СВО Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. Она проживала в Израиле, но после начала боевых действий с ХАМАС уехала и оттуда.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
07:45:28 03-11-2023
Господи! Радость-то какая! Фанаты, наверное, в очередь выстроились у границы чтобы поцеловать ..опу старой хабалке (пардон, примадонне)...
08:00:57 03-11-2023
Она за языком более менее следила, это Галкин возможно никогда уже не приедет. Если только власть поменяется
09:27:54 03-11-2023
Гость (08:00:57 03-11-2023) Она за языком более менее следила, это Галкин возможно никог... Приедет. С 60 человек уже сняли статус "инагента" и с него скоро снимут.
11:53:31 03-11-2023
Гость (09:27:54 03-11-2023) Приедет. С 60 человек уже сняли статус "инагента" и с него с... Если только чтобы выманить его сюда. Или если сильно переобуется, начнет публично плакать и просить прощения, деньги перечислять. Но ему это на фиг не надо, не настолько ему плохо в США. Белоэмигранты там селились навечно
08:01:23 03-11-2023
Гоните её ссаными тряпками. Пусть едет в Израиль, там ей сейчас самое место
08:18:41 03-11-2023
А какие к ней претензии?Она что то украла или кому то должна?Она вольна делать что ей надо,как и все мы.Это её личная частная жизнь,зачем туда совать свой длинный нос?
09:49:51 03-11-2023
Афиноген (08:18:41 03-11-2023) А какие к ней претензии?Она что то украла или кому то должна... Видимо, свой персональный нос вы из ее ..опы не вынимаете. Смотрите, так и зализать дырку недолго...
10:35:09 03-11-2023
Гость (09:49:51 03-11-2023) Видимо, свой персональный нос вы из ее ..опы не вынимаете. ... Что тут скажешь про дебила?
15:49:36 03-11-2023
Афиноген (10:35:09 03-11-2023) Что тут скажешь про дебила?... Дебилы те, кто Пугачихе жопу лижут.
12:42:33 03-11-2023
Гость (09:49:51 03-11-2023) Видимо, свой персональный нос вы из ее ..опы не вынимаете. ... Ну вы и быдло хамское...
11:12:15 03-11-2023
Афиноген (08:18:41 03-11-2023) А какие к ней претензии?Она что то украла или кому то должна... как типичный хатоскрайник и носитель ротожопной философии, вы по-своему, правы.
11:41:43 03-11-2023
Элен без ребят (11:12:15 03-11-2023) как типичный хатоскрайник и носитель ротожопной философии, в... Хотел не отвечать ,ну да ладно.Откуда такие далекоидущие выводы и такой красивый слог?Наверно Сорбонну заканчивали?Я вам скажу такую вещь,что каждый из нас имеет свои права -на собственное мнение,на собственную частную жизнь .И она ,в том числе.Какое кому дело куда она поехала и что где сказала?Или это противоречит вашей жопоротной философии?
14:14:56 03-11-2023
Элен без ребят (11:12:15 03-11-2023) как типичный хатоскрайник и носитель ротожопной философии, в... Чем ротожопная философия хуже философии воинствующих критиков чужой нравственности?
15:47:20 03-11-2023
Афиноген (08:18:41 03-11-2023) А какие к ней претензии?Она что то украла или кому то должна... Да, она украла. Да, она должна. И поэтому пусть до смерти сидит в гараже(Израиле), кто ее вообще из гаража выпускает?
08:29:52 03-11-2023
Впереди новогодний чёс, заработать надо на безбедную зарубежную жизнь. Ждём на огоньке, куда же без неё)))
09:05:05 03-11-2023
Будет Галкину денег высылать.
09:08:15 03-11-2023
Жить-то где будет? Грязи продала. На Тверской, окнами на кремль?
09:33:40 03-11-2023
Приехала по делам, сделает и уедет обратно, в чем новость, она ещё не раз приедет, она не отказывалась от российского гражданства.
09:35:00 03-11-2023
"Умерла", так "умерла".
10:05:46 03-11-2023
Зачем эта новость? Кому интересны приключения мумии Пугачевой?
10:30:53 03-11-2023
Старушка приехала помирать.
10:57:32 03-11-2023
Я не совсем понимаю отношение к ней. Она ничего плохого про СВО не говорила, русских не чморила. Уехала в связи с отъездом мужа. Повела себя как жена. Что в этом плохого? Выбрала семью, вместо того чтобы сказать Галкину - подите вон, вы мне постылы? Так у них вообще то дети общие. Для пожилой женщины поздние дети особенно любимы. Это Галкин за своим базаром не следил, наговорил на статью, и был вынужден свинтить, чтобы его не закрыли. А ей пришлось следом.
12:44:12 03-11-2023
Гость (10:57:32 03-11-2023) Я не совсем понимаю отношение к ней. Она ничего плохого про ... Слабоумным хочется на ком-нибудь злость сорвать, вот и бесятся.
14:51:43 03-11-2023
Гость (10:57:32 03-11-2023) Я не совсем понимаю отношение к ней. Она ничего плохого про ... А какое должно быть отношение к мамке в борделе с названием российская эстрада? СВО тут вообще не при чем.
15:56:48 03-11-2023
Гость (10:57:32 03-11-2023) Я не совсем понимаю отношение к ней. Она ничего плохого про ... С каким мужем? очнись. Это даже не геронтофилия и педофилия, это просто брак по расчету пассивного гомосексуалиста и старой ЛГБТ хабалки.
11:08:42 03-11-2023
один вопрос: ей ручку целовать будут?
11:12:16 03-11-2023
Элен без ребят (11:08:42 03-11-2023) один вопрос: ей ручку целовать будут? ... Песков уже ринулся.
12:24:21 03-11-2023
Я вам скажу такую вещь,что каждый из нас имеет свои права -на собственное мнение,на собственную частную жизнь ===================== мнение имей - пожалуйста, но высказывать его в публичном пространстве, да еще в хамской форме... ну тут вы не правы...
12:42:35 03-11-2023
Гость (12:24:21 03-11-2023) Я вам скажу такую вещь,что каждый из нас имеет свои права -н... Если мы претендуем на какую то демократию или того страшней,плюрализм мнений,то хоть в публичном ,хоть в личном высказывайся так ,как считаешь нужным.А если не согласен с кем либо ,возьми и опровергни его.В споре рождается истина.А то привыкли у нас рот затыкать.
12:59:41 03-11-2023
Афиноген (12:42:35 03-11-2023) Если мы претендуем на какую то демократию или того страшней,... Афиноген, я вам поражаюсь в очередной раз) Вы либо наивен как дитя, либо специально под дебила косите. Вот в Израиле сейчас война, так у них официально военная цензура все просматривает, без их согласования там никто не вякнет. А у нас ведь тоже СВО. Параллелей не видите? В Латвии тренер серб одной из баскетбольных команд в твиттере поздравил Путина с днем рождения. Просто поздравил - мол с днем рождения. Его сразу же уволили. Про какие мнения вы сейчас лепечете?
13:18:42 03-11-2023
Гость (12:59:41 03-11-2023) Афиноген, я вам поражаюсь в очередной раз) Вы либо наивен ка... Вот и плохо ,что вы воспитаны в этой рабской психологии.Это очень плохо.Что с того ,что у них там цензура и людей преследуют?А мы ,давайте ,будем свободными,и не повторять их идиотизма.Пора бы уж освобождаться от этих страхов,и показать остальному миру ,что мы действительно свободны и демократичны.Вот где наша репутация и наш авторитет.
13:40:29 03-11-2023
Афиноген (13:18:42 03-11-2023) Вот и плохо ,что вы воспитаны в этой рабской психологии.Это ... Все, я понял про вас, и более вопросов не имею. Про вас есть мем, там фраза из двух слов, и первое слово сказочный…
14:02:00 03-11-2023
Гость (13:40:29 03-11-2023) Все, я понял про вас, и более вопросов не имею. Про вас есть... Быстро же вы меня просканировали,я бы ,даже сказал молниеносно.Вы часом не рентгенолог?
16:15:05 03-11-2023
Афиноген (13:18:42 03-11-2023) Вот и плохо ,что вы воспитаны в этой рабской психологии.Это ... Плевать пиндосам и гейропейцам на наше благородство. У них всегда двойные стандарты, и что то им показывать, они только посмеются и будут дальше убивать наших людей руками хохлов.
16:11:36 03-11-2023
Афиноген (12:42:35 03-11-2023) Если мы претендуем на какую то демократию или того страшней,... Сынок, забудь про демократию как страшный сон, если она когда то и была, то в древней Греции, в Афинах, и то не факт. И еще в 1988 году в МГУ преподаватель по философии сказала нам, студентам, что в споре истина не рождается, а тот кто слабее делает вид, что соглашается с сильным. А если оба спорщика сильны, то спор переростает в драку или войну, если государства спорят.
12:26:12 03-11-2023
Она ничего плохого про СВО не говорила, русских не чморила============================= да ладно, у вас неверная информация
12:49:40 03-11-2023
Люди говорят... что она черный кардинал лгбтэшников в России... А стала она такой после личной беседы с Элтоном Джоном, когда он был с визитом в Москве, во время перестройки. И даже пообещала ему взять шефство над одним таким этим... ну вы поняли... С филей не вышло, а вот Максим прижился...
13:01:32 03-11-2023
Гость (12:49:40 03-11-2023) Люди говорят... что она черный кардинал лгбтэшников в России... Ну, у нас и лично В.В.Путин со Стивеном Фраем встречался, и ничего, обращение не удалось...
15:43:45 03-11-2023
Гость (13:01:32 03-11-2023) Ну, у нас и лично В.В.Путин со Стивеном Фраем встречался, и ... Пугачева матерь всех голубых. Так еще 20 лет назад говорили.
16:18:31 03-11-2023
Гость (12:49:40 03-11-2023) Люди говорят... что она черный кардинал лгбтэшников в России... С Филей не вышло потому, что он не чистый гомосек, как Галкин, а еще и копрофил.
17:11:57 03-11-2023
Гость (16:18:31 03-11-2023) С Филей не вышло потому, что он не чистый гомосек, как Галки... Филя, завязывай минусовать.
15:42:39 03-11-2023
Кто ее увидит, бейте сразу ногами.
16:51:28 03-11-2023
Что вы так то на неё. Подумаешь уехала, приехала ,а ведь пенсионерке надо как-то жить, ведь пенсия как и у всех наших пенсионеров мала. Подработку ищет или скучает по родине. Погостить бабушка заглянула на праздники. Её звезда закатилась и конечно же ностальгия по ушедшей молодости и старых друзьях... Добро пожаловать