СМИ: Пугачева вернулась в Россию

Певица приехала одна

03 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити

Певица Алла Пугачева приехала в Россию. Об этом агентству РИА Новости сказал знакомый с ситуацией источник.

По его данным, артистка вернулась через Псков. "Одна, без Галкина*", – уточнил собеседник.

После начала СВО Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. Она проживала в Израиле, но после начала боевых действий с ХАМАС уехала и оттуда.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента