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СМИ: Пугачева вернулась в Россию

Певица приехала одна

03 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити
Кадр из видео / Музыкалити

Певица Алла Пугачева приехала в Россию. Об этом агентству РИА Новости сказал знакомый с ситуацией источник.

По его данным, артистка вернулась через Псков. "Одна, без Галкина*", – уточнил собеседник.

После начала СВО Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. Она проживала в Израиле, но после начала боевых действий с ХАМАС уехала и оттуда.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

культура Шоу-бизнес

Комментарии 43

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Гость

07:45:28 03-11-2023

Господи! Радость-то какая! Фанаты, наверное, в очередь выстроились у границы чтобы поцеловать ..опу старой хабалке (пардон, примадонне)...

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Гость

08:00:57 03-11-2023

Она за языком более менее следила, это Галкин возможно никогда уже не приедет. Если только власть поменяется

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Гость

09:27:54 03-11-2023

Гость (08:00:57 03-11-2023) Она за языком более менее следила, это Галкин возможно никог... Приедет. С 60 человек уже сняли статус "инагента" и с него скоро снимут.

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Гость

11:53:31 03-11-2023

Гость (09:27:54 03-11-2023) Приедет. С 60 человек уже сняли статус "инагента" и с него с... Если только чтобы выманить его сюда. Или если сильно переобуется, начнет публично плакать и просить прощения, деньги перечислять. Но ему это на фиг не надо, не настолько ему плохо в США. Белоэмигранты там селились навечно

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горожанка

08:01:23 03-11-2023

Гоните её ссаными тряпками. Пусть едет в Израиль, там ей сейчас самое место

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Афиноген

08:18:41 03-11-2023

А какие к ней претензии?Она что то украла или кому то должна?Она вольна делать что ей надо,как и все мы.Это её личная частная жизнь,зачем туда совать свой длинный нос?

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Гость

09:49:51 03-11-2023

Афиноген (08:18:41 03-11-2023) А какие к ней претензии?Она что то украла или кому то должна... Видимо, свой персональный нос вы из ее ..опы не вынимаете. Смотрите, так и зализать дырку недолго...

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Афиноген

10:35:09 03-11-2023

Гость (09:49:51 03-11-2023) Видимо, свой персональный нос вы из ее ..опы не вынимаете. ... Что тут скажешь про дебила?

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Гость

15:49:36 03-11-2023

Афиноген (10:35:09 03-11-2023) Что тут скажешь про дебила?... Дебилы те, кто Пугачихе жопу лижут.

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Гость

12:42:33 03-11-2023

Гость (09:49:51 03-11-2023) Видимо, свой персональный нос вы из ее ..опы не вынимаете. ... Ну вы и быдло хамское...

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Элен без ребят

11:12:15 03-11-2023

Афиноген (08:18:41 03-11-2023) А какие к ней претензии?Она что то украла или кому то должна... как типичный хатоскрайник и носитель ротожопной философии, вы по-своему, правы.

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Афиноген

11:41:43 03-11-2023

Элен без ребят (11:12:15 03-11-2023) как типичный хатоскрайник и носитель ротожопной философии, в... Хотел не отвечать ,ну да ладно.Откуда такие далекоидущие выводы и такой красивый слог?Наверно Сорбонну заканчивали?Я вам скажу такую вещь,что каждый из нас имеет свои права -на собственное мнение,на собственную частную жизнь .И она ,в том числе.Какое кому дело куда она поехала и что где сказала?Или это противоречит вашей жопоротной философии?

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Гость

14:14:56 03-11-2023

Элен без ребят (11:12:15 03-11-2023) как типичный хатоскрайник и носитель ротожопной философии, в... Чем ротожопная философия хуже философии воинствующих критиков чужой нравственности?

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Гость

15:47:20 03-11-2023

Афиноген (08:18:41 03-11-2023) А какие к ней претензии?Она что то украла или кому то должна... Да, она украла. Да, она должна. И поэтому пусть до смерти сидит в гараже(Израиле), кто ее вообще из гаража выпускает?

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ВВП

08:29:52 03-11-2023

Впереди новогодний чёс, заработать надо на безбедную зарубежную жизнь. Ждём на огоньке, куда же без неё)))

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Гость

09:05:05 03-11-2023

Будет Галкину денег высылать.

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Гость

09:08:15 03-11-2023

Жить-то где будет? Грязи продала. На Тверской, окнами на кремль?

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Гость

09:33:40 03-11-2023

Приехала по делам, сделает и уедет обратно, в чем новость, она ещё не раз приедет, она не отказывалась от российского гражданства.

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Гость

09:35:00 03-11-2023

"Умерла", так "умерла".

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Дюша

10:05:46 03-11-2023

Зачем эта новость? Кому интересны приключения мумии Пугачевой?

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Гость

10:30:53 03-11-2023

Старушка приехала помирать.

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Гость

10:57:32 03-11-2023

Я не совсем понимаю отношение к ней. Она ничего плохого про СВО не говорила, русских не чморила. Уехала в связи с отъездом мужа. Повела себя как жена. Что в этом плохого? Выбрала семью, вместо того чтобы сказать Галкину - подите вон, вы мне постылы? Так у них вообще то дети общие. Для пожилой женщины поздние дети особенно любимы. Это Галкин за своим базаром не следил, наговорил на статью, и был вынужден свинтить, чтобы его не закрыли. А ей пришлось следом.

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Гость

12:44:12 03-11-2023

Гость (10:57:32 03-11-2023) Я не совсем понимаю отношение к ней. Она ничего плохого про ... Слабоумным хочется на ком-нибудь злость сорвать, вот и бесятся.

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Гость

14:51:43 03-11-2023

Гость (10:57:32 03-11-2023) Я не совсем понимаю отношение к ней. Она ничего плохого про ... А какое должно быть отношение к мамке в борделе с названием российская эстрада? СВО тут вообще не при чем.

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Гость

15:56:48 03-11-2023

Гость (10:57:32 03-11-2023) Я не совсем понимаю отношение к ней. Она ничего плохого про ... С каким мужем? очнись. Это даже не геронтофилия и педофилия, это просто брак по расчету пассивного гомосексуалиста и старой ЛГБТ хабалки.

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Элен без ребят

11:08:42 03-11-2023

один вопрос: ей ручку целовать будут?

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Гость

11:12:16 03-11-2023

Элен без ребят (11:08:42 03-11-2023) один вопрос: ей ручку целовать будут? ... Песков уже ринулся.

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Гость

12:24:21 03-11-2023

Я вам скажу такую вещь,что каждый из нас имеет свои права -на собственное мнение,на собственную частную жизнь ===================== мнение имей - пожалуйста, но высказывать его в публичном пространстве, да еще в хамской форме... ну тут вы не правы...

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Афиноген

12:42:35 03-11-2023

Гость (12:24:21 03-11-2023) Я вам скажу такую вещь,что каждый из нас имеет свои права -н... Если мы претендуем на какую то демократию или того страшней,плюрализм мнений,то хоть в публичном ,хоть в личном высказывайся так ,как считаешь нужным.А если не согласен с кем либо ,возьми и опровергни его.В споре рождается истина.А то привыкли у нас рот затыкать.

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Гость

12:59:41 03-11-2023

Афиноген (12:42:35 03-11-2023) Если мы претендуем на какую то демократию или того страшней,... Афиноген, я вам поражаюсь в очередной раз) Вы либо наивен как дитя, либо специально под дебила косите. Вот в Израиле сейчас война, так у них официально военная цензура все просматривает, без их согласования там никто не вякнет. А у нас ведь тоже СВО. Параллелей не видите? В Латвии тренер серб одной из баскетбольных команд в твиттере поздравил Путина с днем рождения. Просто поздравил - мол с днем рождения. Его сразу же уволили. Про какие мнения вы сейчас лепечете?

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Афиноген

13:18:42 03-11-2023

Гость (12:59:41 03-11-2023) Афиноген, я вам поражаюсь в очередной раз) Вы либо наивен ка... Вот и плохо ,что вы воспитаны в этой рабской психологии.Это очень плохо.Что с того ,что у них там цензура и людей преследуют?А мы ,давайте ,будем свободными,и не повторять их идиотизма.Пора бы уж освобождаться от этих страхов,и показать остальному миру ,что мы действительно свободны и демократичны.Вот где наша репутация и наш авторитет.

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Гость

13:40:29 03-11-2023

Афиноген (13:18:42 03-11-2023) Вот и плохо ,что вы воспитаны в этой рабской психологии.Это ... Все, я понял про вас, и более вопросов не имею. Про вас есть мем, там фраза из двух слов, и первое слово сказочный…

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Афиноген

14:02:00 03-11-2023

Гость (13:40:29 03-11-2023) Все, я понял про вас, и более вопросов не имею. Про вас есть... Быстро же вы меня просканировали,я бы ,даже сказал молниеносно.Вы часом не рентгенолог?

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Гость

16:15:05 03-11-2023

Афиноген (13:18:42 03-11-2023) Вот и плохо ,что вы воспитаны в этой рабской психологии.Это ... Плевать пиндосам и гейропейцам на наше благородство. У них всегда двойные стандарты, и что то им показывать, они только посмеются и будут дальше убивать наших людей руками хохлов.

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Гость

16:11:36 03-11-2023

Афиноген (12:42:35 03-11-2023) Если мы претендуем на какую то демократию или того страшней,... Сынок, забудь про демократию как страшный сон, если она когда то и была, то в древней Греции, в Афинах, и то не факт. И еще в 1988 году в МГУ преподаватель по философии сказала нам, студентам, что в споре истина не рождается, а тот кто слабее делает вид, что соглашается с сильным. А если оба спорщика сильны, то спор переростает в драку или войну, если государства спорят.

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Гость

12:26:12 03-11-2023

Она ничего плохого про СВО не говорила, русских не чморила============================= да ладно, у вас неверная информация

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Гость

12:49:40 03-11-2023

Люди говорят... что она черный кардинал лгбтэшников в России... А стала она такой после личной беседы с Элтоном Джоном, когда он был с визитом в Москве, во время перестройки. И даже пообещала ему взять шефство над одним таким этим... ну вы поняли... С филей не вышло, а вот Максим прижился...

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Гость

13:01:32 03-11-2023

Гость (12:49:40 03-11-2023) Люди говорят... что она черный кардинал лгбтэшников в России... Ну, у нас и лично В.В.Путин со Стивеном Фраем встречался, и ничего, обращение не удалось...

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Гость

15:43:45 03-11-2023

Гость (13:01:32 03-11-2023) Ну, у нас и лично В.В.Путин со Стивеном Фраем встречался, и ... Пугачева матерь всех голубых. Так еще 20 лет назад говорили.

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Гость

16:18:31 03-11-2023

Гость (12:49:40 03-11-2023) Люди говорят... что она черный кардинал лгбтэшников в России... С Филей не вышло потому, что он не чистый гомосек, как Галкин, а еще и копрофил.

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Гость

17:11:57 03-11-2023

Гость (16:18:31 03-11-2023) С Филей не вышло потому, что он не чистый гомосек, как Галки... Филя, завязывай минусовать.

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Гость

15:42:39 03-11-2023

Кто ее увидит, бейте сразу ногами.

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гость

16:51:28 03-11-2023

Что вы так то на неё. Подумаешь уехала, приехала ,а ведь пенсионерке надо как-то жить, ведь пенсия как и у всех наших пенсионеров мала. Подработку ищет или скучает по родине. Погостить бабушка заглянула на праздники. Её звезда закатилась и конечно же ностальгия по ушедшей молодости и старых друзьях... Добро пожаловать

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