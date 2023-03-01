СМИ: родственница Порошенко купила землю на Алтае у экс-главы СБУ

Земельные участки несколько лет назад выставили на распродажу имущества банкротов

01 марта 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: informer.od.ua

Новый директор Центрального выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Анна Ялова – родственница экс-президента Украины Петра Порошенко – имеет более 1100 гектаров земли в Алтайском крае, пишет "Деловая газета".

Сельхозугодья расположены в Шипуновском районе Алтайского края. Как отмечает издание со ссылкой на портал "Торги России", земельные участки Ялова купила на распродаже имущества банкротов, причём за 700 тыс. рублей – причиной такой низкой цены было "отсутствие на торгах других участников".

"На продажу их выставили после банкротства предприятия, однако изначально участки принадлежали колхозу "Красный пахарь". Компания была дочерним предприятием агрохолдинга, который обанкротился в 2017 году", – отмечает издание, уточнив, что Ялова приобрела земли в 2019 году.

По данным издания, обанкротившийся холдинг "основал один из приближённых Петра Порошенко – Владимир Сацюк", который ранее был заместителем главы СБУ.