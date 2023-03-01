НОВОСТИОбщество

СМИ: родственница Порошенко купила землю на Алтае у экс-главы СБУ

Земельные участки несколько лет назад выставили на распродажу имущества банкротов

01 марта 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: informer.od.ua
Фото: informer.od.ua

Новый директор Центрального выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Анна Ялова – родственница экс-президента Украины Петра Порошенко – имеет более 1100 гектаров земли в Алтайском крае, пишет "Деловая газета".

Сельхозугодья расположены в Шипуновском районе Алтайского края. Как отмечает издание со ссылкой на портал "Торги России", земельные участки Ялова купила на распродаже имущества банкротов, причём за 700 тыс. рублей – причиной такой низкой цены было "отсутствие на торгах других участников".

"На продажу их выставили после банкротства предприятия, однако изначально участки принадлежали колхозу "Красный пахарь". Компания была дочерним предприятием агрохолдинга, который обанкротился в 2017 году", – отмечает издание, уточнив, что Ялова приобрела земли в 2019 году.

По данным издания, обанкротившийся холдинг "основал один из приближённых Петра Порошенко – Владимир Сацюк", который ранее был заместителем главы СБУ.

Комментарии 10

  • О, скоро наверное приедет. По американским подсчетам, через три года
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гражданка страны, успешная бизнес леди, почему нет. Родственники за родственников не отвечают. Не нравится кому то, измените законы.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Или законы измените, или подождите пока приедет. Потом ее возьмите для проверки и спросите чей Крым, Донбасс и Херсонская область. Родственников Порошенко скорее всего всегда найдется за что посадить
    01 марта, Гость   Ответить
  • Зачем ей приезжать, она Манежем правит. На земли можно и управляющего найти, желающих найдётся много, даже и местных))
    01 марта, Гость   Ответить
  • Хуже если она приедет, как прогнозируют американцы, через три года и сама начнет спрашивать, чей Крым
    01 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в корень зриш, хлопец!
    01 марта, Гость   Ответить
  • Получается даже сейчас определенные люди могут землю за копейки скупать? 1100 Га это не мало
    01 марта, Гость   Ответить
  • А ЧЕ ТАК МОЖНО БЫЛО
    01 марта, Гость   Ответить
  • Это дурдом. Евреям наверное Путин продал всю землю России а русским по гектару и то на дальнем востоке.
    02 марта, Гость   Ответить
  • русским по гектару и то на дальнем востоке. ----- дачи за Б.Ключами бесплатно. Не гектар, но если человек не может дать ума 10 соткам, то зачем ему гектар?
    02 марта, Гость   Ответить
Лента новостей

"Брат 3" выйдет осенью
8 часов назад  7

Все новости

Новости партнеров