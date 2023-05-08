СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению
Сейчас ВС РФ выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб за день
08 мая 2023, 10:56, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили обозреватели британской газеты Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.
Они отметили, что сейчас ВС РФ выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб за день. В результате оружие может повлиять на решение Киева и вынудить в последний момент изменить планы.
Журналисты также напомнили слова советника командования украинских войск Юрия Игната. По его словам, вооружение представляет "очень серьёзную угрозу" для Вооружённых сил Украины.
11:10:50 08-05-2023
Может полечь от этих бомбы немало украинских хлопцев,которых гонят для того чтобы они захватили Крым и восстановили натовцам утраченное господство на Чёрном море.
11:50:07 08-05-2023
А тогда наступление РФ что сдерживает ?
12:41:52 08-05-2023
Что за операция такая специальная, где все планы наперёд публикуют в алтайских новостях, и эту информацию могут и другие регионы почитать и враги даже. Я человек не военный. Если бы решил например сжечь дом своего соседа, то тогда для успеха точно не рассказал бы о своих планах никому, даже друзьям и жене.
21:02:39 08-05-2023
20 бомб на весь участок фронта смешно