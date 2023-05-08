СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению

Сейчас ВС РФ выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб за день

08 мая 2023, 10:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили обозреватели британской газеты Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.

Они отметили, что сейчас ВС РФ выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб за день. В результате оружие может повлиять на решение Киева и вынудить в последний момент изменить планы.

Журналисты также напомнили слова советника командования украинских войск Юрия Игната. По его словам, вооружение представляет "очень серьёзную угрозу" для Вооружённых сил Украины.