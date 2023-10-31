СМИ: российского бизнесмена задержали во Франции по делу об отмывании средств
Обыски прошли в доме Кузьмичева в Париже и на вилле в Сен-Тропе, территория которой более двух гектаров
31 октября 2023, 14:45, ИА Амител
В домах бывшего совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева во Франции прошли обыски. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Le Monde, предпринимателя задержали по делу об отмывании средств и нарушении санкций.
Оперативные мероприятия прошли в доме в Париже, расположенном между Нацсобранием и Музеем Орсе, и на вилле в Сен-Тропе, территория которой более двух гектаров. Там у Кузьмичева, утверждает издание, нашли пачки денег. В публикации его назвали "одним из самых влиятельных людей в России".
Напомним, что предприниматель попал под санкции в 2022 году, когда уже находился во Франции. Его подозревают в отмывании денег, а также в нарушении санкционного законодательства.
14:53:15 31-10-2023
Хорошая новость. Ловите их там побольше. И садите. Пусть боятся вывозить
18:26:06 31-10-2023
На наши деньги жируют все эти русофобы из альфа групп, они же хозяева барнаульского водоканала!!!