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СМИ: Сибирскую порноактрису Еву Эльфи включили в список врагов Украины

В базу данных она попала из-за съёмок в Крыму

18 мая 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Eva Elfie
Фото: телеграм-канал Eva Elfie

Порноактриса Юлия Романова (псевдоним Ева Эльфи) попала в базу данных "Миротворца". Информацию об этом распространяют в СМИ и телеграм-каналах.

Сообщается, что в список её включили из-за съёмок в Крыму.

В базе данных приведены ссылки на материалы, которые Эльфи успела снять до того как переехала в Чехию.

Отмечается, что в Крыму она участвовала в съёмках в 2018 году.

Комментарии 10

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Гость

14:34:17 18-05-2023

Как же мы без этой информации то жили? Наверное скучно.

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Гость

14:53:34 18-05-2023

же мы без этой - как .как.незнамши )

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Гость

15:02:02 18-05-2023

Хто такая? Не силён в знании порноактрис!

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Гость

15:29:35 18-05-2023

Как много я не знаю в этой жизни...

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Гость

15:35:46 18-05-2023

пошел погуглю

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Гость

15:41:17 18-05-2023

А вот в Миротворце эту отрасль видимо хорошо знают. И это вполне объяснимо, во-первых, спад экономики, во-вторых продажа себя вторая натура. Поэтому рыбак рыбака как говорится)

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Гость

16:11:03 18-05-2023

Посмотрел кино с российской актрисой. Фильм хороший да и женщина она такая старательная. Весь фильм ждал когда герои поженятся . Что то не сошлись характером видимо.

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Гость

16:51:31 18-05-2023

Симпатичная девочка, надо посмотреть фильмы с ее участием :-)

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Гость

16:56:30 18-05-2023

Наградить!!!!

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Гость

17:49:34 18-05-2023

Гость (16:56:30 18-05-2023) Наградить!!!!... И на груди её могучей, одна медаль висела кучей

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