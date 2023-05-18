СМИ: Сибирскую порноактрису Еву Эльфи включили в список врагов Украины

В базу данных она попала из-за съёмок в Крыму

18 мая 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Eva Elfie

Порноактриса Юлия Романова (псевдоним Ева Эльфи) попала в базу данных "Миротворца". Информацию об этом распространяют в СМИ и телеграм-каналах.

Сообщается, что в список её включили из-за съёмок в Крыму.

В базе данных приведены ссылки на материалы, которые Эльфи успела снять до того как переехала в Чехию.

Отмечается, что в Крыму она участвовала в съёмках в 2018 году.