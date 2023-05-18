СМИ: Сибирскую порноактрису Еву Эльфи включили в список врагов Украины
В базу данных она попала из-за съёмок в Крыму
18 мая 2023, 14:25, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Eva Elfie
Порноактриса Юлия Романова (псевдоним Ева Эльфи) попала в базу данных "Миротворца". Информацию об этом распространяют в СМИ и телеграм-каналах.
Сообщается, что в список её включили из-за съёмок в Крыму.
В базе данных приведены ссылки на материалы, которые Эльфи успела снять до того как переехала в Чехию.
Отмечается, что в Крыму она участвовала в съёмках в 2018 году.
14:34:17 18-05-2023
Как же мы без этой информации то жили? Наверное скучно.
14:53:34 18-05-2023
же мы без этой - как .как.незнамши )
15:02:02 18-05-2023
Хто такая? Не силён в знании порноактрис!
15:29:35 18-05-2023
Как много я не знаю в этой жизни...
15:35:46 18-05-2023
пошел погуглю
15:41:17 18-05-2023
А вот в Миротворце эту отрасль видимо хорошо знают. И это вполне объяснимо, во-первых, спад экономики, во-вторых продажа себя вторая натура. Поэтому рыбак рыбака как говорится)
16:11:03 18-05-2023
Посмотрел кино с российской актрисой. Фильм хороший да и женщина она такая старательная. Весь фильм ждал когда герои поженятся . Что то не сошлись характером видимо.
16:51:31 18-05-2023
Симпатичная девочка, надо посмотреть фильмы с ее участием :-)
16:56:30 18-05-2023
Наградить!!!!
17:49:34 18-05-2023
Гость (16:56:30 18-05-2023) Наградить!!!!... И на груди её могучей, одна медаль висела кучей