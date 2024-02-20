СМИ сообщили о смерти сына Игоря Сечина

Предварительно установлено, что у него оторвался тромб

20 февраля 2024, 15:31, ИА Амител

Игорь Сечин / Кадр из видео Forbes TV

СМИ сообщили о смерти единственного сына главы "Роснефти" Игоря Сечина Ивана. Об этом пишет MSK1.

Отмечается, что информация о смерти Ивана Сечина появилась в реестре наследственных дел. Официально эту информацию никто не комментировал.

Предварительно установлено, что причиной смерти 35-летнего мужчины стал оторвавшийся тромб.

Подробности уточняются.