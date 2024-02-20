СМИ сообщили о смерти сына Игоря Сечина
Предварительно установлено, что у него оторвался тромб
20 февраля 2024, 15:31, ИА Амител
Игорь Сечин / Кадр из видео Forbes TV
СМИ сообщили о смерти единственного сына главы "Роснефти" Игоря Сечина Ивана. Об этом пишет MSK1.
Отмечается, что информация о смерти Ивана Сечина появилась в реестре наследственных дел. Официально эту информацию никто не комментировал.
Предварительно установлено, что причиной смерти 35-летнего мужчины стал оторвавшийся тромб.
Подробности уточняются.
16:06:20 20-02-2024
Фото сына засекречено.
18:08:53 20-02-2024
Гость (16:06:20 20-02-2024) Фото сына засекречено. ... Да жив он! Сменил имя фамилию, возможно пластику сделал. Ответственность за дела она все равно придет, вот и выводят таким образом.
07:33:41 21-02-2024
Гость (18:08:53 20-02-2024) Да жив он! Сменил имя фамилию, возможно пластику сделал. Отв... Глупый ты человек. Больше нечего на твои слова сказать.
07:33:06 21-02-2024
Гость (16:06:20 20-02-2024) Фото сына засекречено. ... Фото сына во всей прессе было. Это здесь почему то не поставили.
16:14:03 20-02-2024
Такая ментальная ответочка за Навальнера?
07:34:13 21-02-2024
Гость (16:14:03 20-02-2024) Такая ментальная ответочка за Навальнера?... А Сечин каким боком к Ололеше-вору относится?
16:26:14 20-02-2024
потерять ребенка это ужасное горе, не приведи Господь
16:38:01 20-02-2024
что за тромб такой, который становится причиной смерти молодых людей.
16:56:42 20-02-2024
Гость (16:38:01 20-02-2024) что за тромб такой, который становится причиной смерти молод... Обычный Такой же как и у возрастных
16:42:54 20-02-2024
И у него?
17:03:40 20-02-2024
Долго скрывали
07:34:54 21-02-2024
Гость (17:03:40 20-02-2024) Долго скрывали ... А это разве не его личное семейное дело?
17:05:13 20-02-2024
Был у кардиолога, спросил, какое профилактическое обследование надо проводить, чтобы так с тромбом не произошло. Сказал, что практически никак. Либо каждую неделю тогда. Обычно на генетическом уровне по наследству переходит
17:06:04 20-02-2024
Очень много от тромбов умирать стали. В Барнауле знакомый 1980 г.р. в декабре умер. Внезапно раз, и как выключателем выключили. За минуту до этого ничего не предвещало,здоровый мужичок в расцвете сил, не курящий, не пьющий, веселый и умный. Был.
17:10:53 20-02-2024
Модный диагноз - тромб. Через три часа после смерти, во всем теле сплошной тромб.
17:13:44 20-02-2024
Участники Давоского экономического форума выставляют требование к авиакомпаниям, что бы пилот который их повезет на саммит был не привит от кавида...! Ибо... Участились внезапные смерти привитых людей...
20:12:51 20-02-2024
Гость (17:13:44 20-02-2024) Участники Давоского экономического форума выставляют требова... Вот-вот! Появилась новая болезнь с неизвестными последствиями, нет чтобы закрыть регионы и не допускать распространение, ведь это довольно просто, учитывая размеры страны и малочисленное население. Но нет! Нашлись "умные головы", внушили кому надо, что необходимо распространить ковид как можно шире среди людей, чтобы был коллективный иммунитет. Когда переболевшие один раз пошли по второму-третьему кругу, даже это не остановило! Сначала из всех утюгов сообщали, что у их не ковид, ибо он не может быть повторным. Потом со скрипом признали. Но тема колиммунитета не ушла. Стали прививать всех подряд. Привитые, особенно в возрасте, в большом количестве стали получать инсульты. Тем не менее, прививки жёстко навязывали до тех пор, пока сам Гинзбург не заявил об их бесполезности. Помню комменты, в которых читатели сокрушались о Китае, всё ждали, что он "рванёт, потому что там мало переболевших". Но умные китайцы благополучно пережили без массовых заболеваний и смертей(относительно их численности) и сохранили здоровье нации. А мы, по моему мнению, жертвы эксперимента, теперь расхлёбываем и расплачиваемся.
21:15:18 20-02-2024
Гость (20:12:51 20-02-2024) Вот-вот! Появилась новая болезнь с неизвестными последствиям... Это сейчас все такие умные рассуждать, а тогда метались, не знали что сделать, чтобы было правильно.
21:40:36 20-02-2024
Гость (21:15:18 20-02-2024) Это сейчас все такие умные рассуждать, а тогда метались, не ... Да и тогда было понятно, что если новая болезнь и неизвестны последствия - лучше принять меры и не допустить распространения. Это основное! Делать, как китайцы - не распространять! Только нам это было бы в разы легче, население малочисленно.
17:31:28 20-02-2024
Все там будем. Но некоторые не верят, ибо они и так небожители.
18:24:59 20-02-2024
Дядька (17:31:28 20-02-2024) Все там будем. Но некоторые не верят, ибо они и так небожите... +++
18:13:07 20-02-2024
Один сценарий с Навальным и в одно время... Может - это месть Путину, о которой говорил Байден???
20:51:59 20-02-2024
Николай (18:13:07 20-02-2024) Один сценарий с Навальным и в одно время... Может - это мест... Может, это как-то связано с природными явлениями в последние дни и недели, резким изменением атмосферного давления, температуры воздуха, магнитными и солнечными бурями - всё влияет на людей, особенно если была предрасположенность к тромбам.
18:14:53 20-02-2024
Как там Улюкаев ?
21:38:56 20-02-2024
Гость (18:14:53 20-02-2024) Как там Улюкаев ?... А чайка?
18:53:10 20-02-2024
Богатые тоже плачут
22:25:41 20-02-2024
Кстати одна из не плохих смертей. Быстро и без раздумий. Страшно смотреть на раковых- вот эти перед отходом мучаются как телом так и душевным состоянием, не считая еще всех родствеников.
07:18:05 21-02-2024
Единственный сын или единственный ребенок? Но не дай Бог никому такого! Хотя и богатый и бедный - все ходим под Богом.
07:19:08 21-02-2024
Искреннее сочувствие!
07:37:21 21-02-2024
Переживают родственники, сам то умерший не в курсе. Бывает во время лыжной прогулки, уходят довольные, с улыбкой на губах
09:22:13 21-02-2024
Запись в реестре оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу Шведский тупик, дом 3. умер 5 февраля в возрасте 35 лет. Это следует из записи в реестре наследственных дел (РНД) О смерти Алексея Навального днем 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО У обоих тьма причин помереть.