СМИ сообщили о задержании замминистра энергетики РФ Мочальникова

Речь может идти о мошенничестве при ликвидации угольных шахт

24 октября 2024, 18:48, ИА Амител

Задержание / Фото: unsplash.com / niu niu

Замглавы Министерства энергетики РФ Сергея Мочальникова задержали и доставили в полицию по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в возбужденном уголовном деле идет речь о мошенничестве при ликвидации угольных шахт. Источник утверждает, что следственные действия с Мочальниковым ведутся по тому же делу, по которому ранее задержали экс-замминистра энергетики Анатолия Янковского.

Как сообщает "Ъ", прямой ущерб по делу оценивается в 500 млн рублей, а косвенный – более чем в 12 млрд рублей. Предполагается, что следователи в ближайшее время предъявят фигурантам уголовного дела обвинения.

Напомним, что Мочальников занял должность замминистра энергетики в 2022 году. До этого он работал в качестве директора департамента угольной и торфяной промышленности ведомства.