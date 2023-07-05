СМИ: сотрудникам Минпромторга запретили использовать iPhone

Представители министерства отметили, что сотрудники ФСБ ранее заявили об использовании техники Apple в шпионских целях

05 июля 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники Минпромторга с 17 июля не смогут пользоваться техникой Apple в рабочих целях. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на собственный источник в министерстве.

В приказе указано, что на iPhone в работе вводится полный запрет. Контролировать исполнение приказа должен будет азамминистра промышленности и торговли РФ Шпак.

Представители Минпромтогра пояснили, что распоряжение принималось после того как в ФСБ заявили о том, что производитель техники Apple тесно сотрудничает с американскими спецслужбами.