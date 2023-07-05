СМИ: сотрудникам Минпромторга запретили использовать iPhone
Представители министерства отметили, что сотрудники ФСБ ранее заявили об использовании техники Apple в шпионских целях
05 июля 2023, 15:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники Минпромторга с 17 июля не смогут пользоваться техникой Apple в рабочих целях. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на собственный источник в министерстве.
В приказе указано, что на iPhone в работе вводится полный запрет. Контролировать исполнение приказа должен будет азамминистра промышленности и торговли РФ Шпак.
Представители Минпромтогра пояснили, что распоряжение принималось после того как в ФСБ заявили о том, что производитель техники Apple тесно сотрудничает с американскими спецслужбами.
15:15:17 05-07-2023
"...азамминистра промышленности и торговли РФ Шпак." ну и должность!!! :)
15:22:17 05-07-2023
Гость (15:15:17 05-07-2023) "...азамминистра промышленности и торговли РФ Шпак." ну и ... ...ну и фамилиё.
16:20:45 05-07-2023
А у Дмитрия Анатольевича случайно, не айфон?
17:30:18 05-07-2023
Гость (16:20:45 05-07-2023) А у Дмитрия Анатольевича случайно, не айфон?... Ойфон. Тока кошерный