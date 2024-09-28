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СМИ: сразу три российских пассажирских самолета получили угрозы на английском языке

Экипажи получили угрозы, когда пролетали над югом России

28 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com
Самолет / Фото: unsplash.com

Сразу три самолета российских авиакомпаний получили предупреждения об угрозе уничтожения. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Инцидент произошел днем 26 сентября. Экипажи получили угрозы, когда пролетали над югом России. Неизвестные на английском языке заявили: "Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены".

Канал утверждает, что сначала "предупреждение" получили пилоты Boeing 737, который летел рейсом Санкт-Петербург – Владикавказ. В тот момент борт готовился к посадке. Затем предупреждение поступило борту SSJ 100, следовавшему из Уфы в Минводы, а также Boeing 777 рейса Москва – Анталья.

Отмечается, что все три лайнера благополучно приземлились на аэродромах назначения. О произошедшем уведомили правоохранительные органы.

Происшествия самолёт

Комментарии 1

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Гость

09:48:23 28-09-2024

И кто же это был ?
Наверно англичане ?

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