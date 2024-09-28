СМИ: сразу три российских пассажирских самолета получили угрозы на английском языке
Экипажи получили угрозы, когда пролетали над югом России
28 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Сразу три самолета российских авиакомпаний получили предупреждения об угрозе уничтожения. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".
Инцидент произошел днем 26 сентября. Экипажи получили угрозы, когда пролетали над югом России. Неизвестные на английском языке заявили: "Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены".
Канал утверждает, что сначала "предупреждение" получили пилоты Boeing 737, который летел рейсом Санкт-Петербург – Владикавказ. В тот момент борт готовился к посадке. Затем предупреждение поступило борту SSJ 100, следовавшему из Уфы в Минводы, а также Boeing 777 рейса Москва – Анталья.
Отмечается, что все три лайнера благополучно приземлились на аэродромах назначения. О произошедшем уведомили правоохранительные органы.
09:48:23 28-09-2024
И кто же это был ?
Наверно англичане ?