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СМИ: срочник расстрелял сослуживцев в Курской области возле украинской границы

Военнослужащий заметил движение и крикнул "Стой, кто идёт?", но ему не ответили

06 марта 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Курской области военнослужащий срочной службы случайно расстрелял двоих сослуживцев, которые не ответили вопрос "кто идёт", сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, инцидент произошёл ночью 6 марта в воинской части в Суджанском районе – около границы с Украиной.

"Срочник стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул: "Стой, кто идёт?" Однако ему никто не ответил. Тогда открыл огонь на поражение из автомата Калашникова", – сообщает канал.

После этого обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них умер на месте, а второго доставили в больницу с ранениями.

"Все трое срочников служат в армии уже восемь месяцев. Почему двое из них не откликнулись на окрик часового, пока непонятно", – уточняет Baza.

Комментарии 20

  • Все по Уставу сделал.
    06 марта, Гость   Ответить
  • и в чем проблема,часовой действовал согласно уставу караульной службы
    06 марта, Гость   Ответить
  • "Крутые деды" на вопросы не отвечают....
    06 марта, Гость   Ответить
  • Две недели отпуска домой!, всё правильно сделал.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Мы не знаем, ответили или нет. И мы не знаем, крикнул или под нос пробурчал. Иначе, непонятно
    06 марта, Гость   Ответить
  • когда идешь по сухой траве, окрика часового не слышно. Сам так в армии чуть не встрял, по обоим сторонам.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Не отвечают то получается только с его слов
    06 марта, Гость   Ответить
  • Вообще-то, если нарушитель продолжает приближаться к посту или к запретной границе, часовой производит предупредительный выстрел вверх
    06 марта, Гость   Ответить
  • Вот именно, что мы не знаем, кричал ли он вообще или кричал слишком тихо. И ответили ли ему вообще или ответили слишком тихо. Пока это только со слов стрелявшего всё.
    06 марта, Гость   Ответить
  • если пулю чистую найдут в теле - парень сядет
    06 марта, Гость   Ответить
  • В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле постам, нельзя рассмотреть приближающихся к посту или к запретной границе, часовой останавливает их окриком "Стой, кто идет?". Если ответа не последовало, часовой предупреждает; "Стой, стрелять буду" - и задерживает нарушителя. Если нарушитель не останавливается и пытается проникнуть к охраняемому объекту или после такой попытки обращается в бегство, часовой производит предупредительный выстрел вверх, а если нарушитель не останавливается, применяет оружие.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Тот,который с ранениями скажет, что они вдвоём хотели пошутить,шли и хихикали...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Если все сделал по уставу и в объяснении все четко и грамотно расписал, то просто помурыжат. Но вот про предупредительный в воздух уже ничего не написано. Так что все может быть.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Но вот про предупредительный в воздух уже ничего не написано.---------- Потому что Baza... Кто им все бумаги раскроет? Чтоб потом себя звездочки лишить?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Когда все с оружием, надо фильтровать хрюканину и своё поведение. Если застрелил специально, значит заслужили. Часовой всё правильно сделал.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Все по Уставу. Наградить.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Простой вопрос: Что терпилы делали возле охраняемого объекта ночью , после отбоя???
    06 марта, Гость   Ответить
  • Бывало в жизни много случаев,когда,подкравшись,на вооружённого часового прыгали с финкой,чтобы перерезать ему горло...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Простой вопрос: Что терпилы делали возле охраняемого объекта ночью , после отбоя???--- мы, например, за горилкой ходили, бабуля за парком боевых машин жила и самая короткая дорога была через этот охраняемый объект, конечно часовые все знакомые были, но эксцессы случались
    07 марта, Гость   Ответить
  • После происшествия в Брянской области - вполне закономерная и правильная реакция. Вопрос не к часовому, а к двум дебилам, которые на кой-то хрен ночью шарились возле поста.
    07 марта, Гость   Ответить
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