СМИ: срочник расстрелял сослуживцев в Курской области возле украинской границы
Военнослужащий заметил движение и крикнул "Стой, кто идёт?", но ему не ответили
06 марта 2023, 14:40, ИА Амител
В Курской области военнослужащий срочной службы случайно расстрелял двоих сослуживцев, которые не ответили вопрос "кто идёт", сообщает Telegram-канал Baza.
Как отмечается, инцидент произошёл ночью 6 марта в воинской части в Суджанском районе – около границы с Украиной.
"Срочник стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул: "Стой, кто идёт?" Однако ему никто не ответил. Тогда открыл огонь на поражение из автомата Калашникова", – сообщает канал.
После этого обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них умер на месте, а второго доставили в больницу с ранениями.
"Все трое срочников служат в армии уже восемь месяцев. Почему двое из них не откликнулись на окрик часового, пока непонятно", – уточняет Baza.
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