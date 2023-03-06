СМИ: срочник расстрелял сослуживцев в Курской области возле украинской границы

Военнослужащий заметил движение и крикнул "Стой, кто идёт?", но ему не ответили

06 марта 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Курской области военнослужащий срочной службы случайно расстрелял двоих сослуживцев, которые не ответили вопрос "кто идёт", сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, инцидент произошёл ночью 6 марта в воинской части в Суджанском районе – около границы с Украиной.

"Срочник стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул: "Стой, кто идёт?" Однако ему никто не ответил. Тогда открыл огонь на поражение из автомата Калашникова", – сообщает канал.

После этого обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них умер на месте, а второго доставили в больницу с ранениями.