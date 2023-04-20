СМИ: страны G7 могут ввести полный запрет на экспорт в Россию
В таком случае могут быть сформированы и определённые списки исключений
20 апреля 2023, 20:13, ИА Амител
Страны "Большой семёрки" обсуждают введение полного запрета на экспорт в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
По данным издания, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещён по умолчанию. Вместе с тем могут быть сформированы и определённые списки исключений.
Агентство уточняет, что предложение пока лишь рассматривается и может быть изменено. В случае его принятия участникам санкций против РФ придётся решить, что должно быть исключено. Предположительно, в этот список войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция.
08:35:07 21-04-2023
Россия теперь может делать что хочет.Еврапейцкие наказульки закончились)