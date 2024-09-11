НОВОСТИПолитика

СМИ: Стрелков может выйти из колонии по УДО уже в конце года

Ранее ему отказали в участии в спецоперации

11 сентября 2024, 16:51, ИА Амител

Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС
Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может выйти из колонии по УДО уже в конце этого года. Как сообщает Telegram-канал Shot, покинуть тюрьму он может после рассмотрения кассационной жалобы, которое состоится в ноябре.

Ранее Стрелков пытался покинуть колонию, отправившись на спецоперацию, однако ему отказали. В своем письме экс-министр заявил, что в первый раз ему отказали с мотивировкой "полковники нам не нужны".

Сейчас Стрелков продолжает обучаться в колонии на электрика. Полный срок обучения займет девять месяцев.

Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за экстремизм. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР виновным себя не считает.

Происшествия Политика

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

16:55:06 11-09-2024

Скорее случится инсульт или инфаркт в связи с естественными причинами

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:40 11-09-2024

Гость (16:55:06 11-09-2024) Скорее случится инсульт или инфаркт в связи с естественными ... Да и пёс с ним, вместе с инфарктами и инсультами.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:44 11-09-2024

За слова сидит.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:12:44 11-09-2024

а может и не выйдет,главное слово-может

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:03:01 11-09-2024

Элекирик еврей, не встречал ...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:54 11-09-2024

Не знаю почему ему Героя ДНР не дали в свое время?! А ведь он еще в 2014 году говорил ,что война с Украиной неизбежна.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:18 11-09-2024

Гость (20:17:54 11-09-2024) Не знаю почему ему Героя ДНР не дали в свое время?! А ведь ... Колдунам "Героя" не дают

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:43:40 11-09-2024

Гость (20:17:54 11-09-2024) Не знаю почему ему Героя ДНР не дали в свое время?! А ведь ...
Ну дали бы. А потом отобрали бы. Минуй нас хуже всех печалей и барский гнев и барская любовь...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:39 11-09-2024

Гость (20:17:54 11-09-2024) Не знаю почему ему Героя ДНР не дали в свое время?! А ведь ... потому что позорно бежал из Славянска, "герой".

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:28 12-09-2024

полковники нам не нужны --- ну не знаю. Судя по тому как идет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:06 12-09-2024

полковники нам не нужны --- а воры и коррупционеры нужны. Их вроде бы берут. Они там нужнее полковников?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров