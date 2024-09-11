СМИ: Стрелков может выйти из колонии по УДО уже в конце года

Ранее ему отказали в участии в спецоперации

11 сентября 2024, 16:51, ИА Амител

Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может выйти из колонии по УДО уже в конце этого года. Как сообщает Telegram-канал Shot, покинуть тюрьму он может после рассмотрения кассационной жалобы, которое состоится в ноябре.

Ранее Стрелков пытался покинуть колонию, отправившись на спецоперацию, однако ему отказали. В своем письме экс-министр заявил, что в первый раз ему отказали с мотивировкой "полковники нам не нужны".

Сейчас Стрелков продолжает обучаться в колонии на электрика. Полный срок обучения займет девять месяцев.

Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за экстремизм. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР виновным себя не считает.