СМИ: Стрелков может выйти из колонии по УДО уже в конце года
Ранее ему отказали в участии в спецоперации
11 сентября 2024, 16:51, ИА Амител
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может выйти из колонии по УДО уже в конце этого года. Как сообщает Telegram-канал Shot, покинуть тюрьму он может после рассмотрения кассационной жалобы, которое состоится в ноябре.
Ранее Стрелков пытался покинуть колонию, отправившись на спецоперацию, однако ему отказали. В своем письме экс-министр заявил, что в первый раз ему отказали с мотивировкой "полковники нам не нужны".
Сейчас Стрелков продолжает обучаться в колонии на электрика. Полный срок обучения займет девять месяцев.
Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за экстремизм. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР виновным себя не считает.
16:55:06 11-09-2024
Скорее случится инсульт или инфаркт в связи с естественными причинами
17:37:40 11-09-2024
Гость (16:55:06 11-09-2024) Скорее случится инсульт или инфаркт в связи с естественными ... Да и пёс с ним, вместе с инфарктами и инсультами.
17:11:44 11-09-2024
За слова сидит.
17:12:44 11-09-2024
а может и не выйдет,главное слово-может
19:03:01 11-09-2024
Элекирик еврей, не встречал ...
20:17:54 11-09-2024
Не знаю почему ему Героя ДНР не дали в свое время?! А ведь он еще в 2014 году говорил ,что война с Украиной неизбежна.
20:42:18 11-09-2024
Гость (20:17:54 11-09-2024) Не знаю почему ему Героя ДНР не дали в свое время?! А ведь ... Колдунам "Героя" не дают
20:43:40 11-09-2024
Гость (20:17:54 11-09-2024) Не знаю почему ему Героя ДНР не дали в свое время?! А ведь ...
Ну дали бы. А потом отобрали бы. Минуй нас хуже всех печалей и барский гнев и барская любовь...
20:44:39 11-09-2024
Гость (20:17:54 11-09-2024) Не знаю почему ему Героя ДНР не дали в свое время?! А ведь ... потому что позорно бежал из Славянска, "герой".
09:17:28 12-09-2024
полковники нам не нужны --- ну не знаю. Судя по тому как идет
09:58:06 12-09-2024
полковники нам не нужны --- а воры и коррупционеры нужны. Их вроде бы берут. Они там нужнее полковников?