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СМИ: свыше 300 украинских военных и западные инструкторы погибли при ударе по Полтаве

Атаку совершили ракетами "Искандер-М"

04 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Взрыв / Фото: pxhere.com
Взрыв / Фото: pxhere.com

Более 300 украинских военных, в том числе иностранные инструкторы, убиты или ранены при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее гибель военных при российском ударе по Полтаве признали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам удар был нанесен 3 сентября во время построения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады.

По словам собеседника агентства, удар нанесли ракетами "Искандер-М". В результате атаки обрушились три этажа и крыша.

Собеседник добавил, что прошлой ночью также был нанесен удар по пункту размещения иностранных наемников в отеле "Гранд палас" в городе Запорожье. Это позволило ликвидировать более 50 боевиков.

украина спецоперация

Комментарии 7

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Гость

07:24:29 04-09-2024

Великолепная новость!

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Гость

09:34:41 04-09-2024

Это правильно, в "зародыше"их надо уничтожать.

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Гость

09:39:40 04-09-2024

Хорошая новость, если это действительно так

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Гость

10:58:51 04-09-2024

Реальная цифра там больше - около 600 полетели к Бандере.

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За победу!

11:21:41 04-09-2024

работайте братья

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Гость

22:09:59 04-09-2024

отлично, круши их, ребята. Родина с вами!!

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Гость

09:29:49 05-09-2024

Хотелось бы все же знать, как там местные.

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