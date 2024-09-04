СМИ: свыше 300 украинских военных и западные инструкторы погибли при ударе по Полтаве

Атаку совершили ракетами "Искандер-М"

04 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Взрыв / Фото: pxhere.com

Более 300 украинских военных, в том числе иностранные инструкторы, убиты или ранены при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее гибель военных при российском ударе по Полтаве признали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам удар был нанесен 3 сентября во время построения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады.

По словам собеседника агентства, удар нанесли ракетами "Искандер-М". В результате атаки обрушились три этажа и крыша.

Собеседник добавил, что прошлой ночью также был нанесен удар по пункту размещения иностранных наемников в отеле "Гранд палас" в городе Запорожье. Это позволило ликвидировать более 50 боевиков.