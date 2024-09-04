СМИ: свыше 300 украинских военных и западные инструкторы погибли при ударе по Полтаве
Атаку совершили ракетами "Искандер-М"
04 сентября 2024, 07:14, ИА Амител
Более 300 украинских военных, в том числе иностранные инструкторы, убиты или ранены при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее гибель военных при российском ударе по Полтаве признали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам удар был нанесен 3 сентября во время построения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады.
По словам собеседника агентства, удар нанесли ракетами "Искандер-М". В результате атаки обрушились три этажа и крыша.
Собеседник добавил, что прошлой ночью также был нанесен удар по пункту размещения иностранных наемников в отеле "Гранд палас" в городе Запорожье. Это позволило ликвидировать более 50 боевиков.
07:24:29 04-09-2024
Великолепная новость!
09:34:41 04-09-2024
Это правильно, в "зародыше"их надо уничтожать.
09:39:40 04-09-2024
Хорошая новость, если это действительно так
10:58:51 04-09-2024
Реальная цифра там больше - около 600 полетели к Бандере.
11:21:41 04-09-2024
работайте братья
22:09:59 04-09-2024
отлично, круши их, ребята. Родина с вами!!
09:29:49 05-09-2024
Хотелось бы все же знать, как там местные.