СМИ: сын Михаила Ефремова попал в реанимацию после падения из окна

Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой

30 июня 2023, 19:29, ИА Амител

Кадр из фильма

Актер Николай Ефремов, сын Михаила Ефремова, выпал из окна третьего этажа собственной квартиры. Как сообщает газета "Известия", его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой.

Врачам пришлось экстренно прооперировать 31-летнего артиста – у него диагностировали закрытые переломы бедра и таза. После операции он пришел в сознание и заявил, что выпал случайно и претензий ни к кому не имеет. Состояние Ефремова-младшего оценивается как тяжелое, он без сознания.

Соседи заявили, что актер злоупотребляет спиртным и ходит к психиатру. При этом источник газеты утверждает, что накануне супруга Влада Киселева общалась с ним – он был трезвым и говорил, что не пьет уже пять дней.

Полиция проводит проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.