СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным
Президент США отметил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, однако не привел подробностей
09 февраля 2025, 11:25, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на самого главу Белого дома.
"Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине", – пишет издание.
При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России, подчеркнув, что ему лучше "промолчать". Также президент США заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, однако не привел подробностей.
Телеканал NBC отмечал, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Одни выступают за давление на РФ, другие – за сокращение помощи Украине.
12:08:08 09-02-2025
Фотка прям в тему их общения
18:51:51 09-02-2025
Гость (12:08:08 09-02-2025) Фотка прям в тему их общения ...
Vladimir, вы когда-нибудь пробовали белорусский завтрак?
12:50:31 09-02-2025
Трампу теперь только че нить побольше оттуда урвать и все...
15:02:58 09-02-2025
Как с планом Трампа, неясно. Пока укропско-бандеровское население настроено на раздел России и в будущем жить на репарации. Идея – фикс хохлов: после «победы» вся окраина впредь не работает, а живет за счет России. Они (до сих пор) совершенно уверены в своём будущем!)))
Недавно читаю, что пишут в сети (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):
-Только не думайте что всё будет так как до войны. Лучше бы спросили : "как жить собираются без помощи западных стран?"
На что хохлы отвечают:
- «От репарации и возмещения рф.. Украине… счета в банках ЕС заблокированы, и проценты всё идут в Украину.. Это так..... Только начало»
Угрожают Европе:
«Помогать будут и сколько это возможно иначе адский сценарий. Украина может ведь также на все конвенции и правила забить … и не станет никого в том числе и огромной части Европы, как такой расклад?)»
-список, кому не должна украдина?
-не ваше дело. живите со своей великой расией
- А долги есть у многих стран, а м.б у всех. Я не интересовалась этим вопросом. Надеюсь, вы меня поняли.
-а отдавать чем будете? Тоже не интересовались?
-Вашими финансами! Вы ведь будете платить нам репарации! Этим я интересовалась. Так понятно?
- розрахуємося раша-грошима 300 млрд заморожені..
-конфискацией олигархов, и ты и вся РФ каждый ребенок все будут платить.
15:35:24 09-02-2025
Видимо, не договорились, если поставки вооружения вна украину не прекращаются
16:01:15 09-02-2025
Странно, что Песков об этом молчит. (Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию). Видимо, не договорились.
18:48:48 09-02-2025
Гость (16:01:15 09-02-2025) Странно, что Песков об этом молчит. (Песков не подтвердил и ...
Да Песков якобы никогда ни о чем не в курсе, если его спросить. Зачем его вообще тогда держать, если его работа доносить информацию - не понятно. Наверное как в анекдоте, чтобы усы щекотали.
19:28:44 09-02-2025
У Трампа, видимо, тоже "всё по плану".