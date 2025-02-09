СМИ: Трамп заявил, что пообщался с Путиным

Президент США отметил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, однако не привел подробностей

09 февраля 2025, 11:25, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на самого главу Белого дома.

"Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине", – пишет издание.

При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России, подчеркнув, что ему лучше "промолчать". Также президент США заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, однако не привел подробностей.

Телеканал NBC отмечал, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Одни выступают за давление на РФ, другие – за сокращение помощи Украине.