СМИ: турецкие спецслужбы помогли РФ предотвратить еще один теракт после "Крокуса"
Силовики задержали членов террористической организации, которые признались в своих планах
18 июня 2024, 19:59, ИА Амител
Турецкие спецслужбы предупредили российскую сторону о готовящемся теракте в Москве после атаки на "Крокус Сити Холл" и помогли предотвратить его. Об этом сообщает Hurriyet.
По данным издания, в своих показаниях задержанные члены организации "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство", организация запрещена в России) признались, что собирались устроить теракт в московском торговом центре.
В публикации утверждается, что турецкие спецслужбы на протяжении длительного времени отслеживали деятельность местной ячейки террористов и в результате задержали нескольких лиц. Сотрудники ведомств допросили их, после чего связались с коллегами из России.
21:24:03 18-06-2024
а че только один?
07:34:40 19-06-2024
собирались устроить теракт в московском торговом центре --- они не в курсе, кто сейчас мусульман в Палестине утилизирует. Ну или боятся того, кто это делает. А может и заодно с теми, кто это делает. Такие вот они сейчас, не принципиальные, при случае продаются