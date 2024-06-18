СМИ: турецкие спецслужбы помогли РФ предотвратить еще один теракт после "Крокуса"

Силовики задержали членов террористической организации, которые признались в своих планах

18 июня 2024, 19:59, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com

Турецкие спецслужбы предупредили российскую сторону о готовящемся теракте в Москве после атаки на "Крокус Сити Холл" и помогли предотвратить его. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным издания, в своих показаниях задержанные члены организации "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство", организация запрещена в России) признались, что собирались устроить теракт в московском торговом центре.

В публикации утверждается, что турецкие спецслужбы на протяжении длительного времени отслеживали деятельность местной ячейки террористов и в результате задержали нескольких лиц. Сотрудники ведомств допросили их, после чего связались с коллегами из России.