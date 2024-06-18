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СМИ: турецкие спецслужбы помогли РФ предотвратить еще один теракт после "Крокуса"

Силовики задержали членов террористической организации, которые признались в своих планах

18 июня 2024, 19:59, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com
Турецкий флаг / Фото: unsplash.com

Турецкие спецслужбы предупредили российскую сторону о готовящемся теракте в Москве после атаки на "Крокус Сити Холл" и помогли предотвратить его. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным издания, в своих показаниях задержанные члены организации "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство", организация запрещена в России) признались, что собирались устроить теракт в московском торговом центре.

В публикации утверждается, что турецкие спецслужбы на протяжении длительного времени отслеживали деятельность местной ячейки террористов и в результате задержали нескольких лиц. Сотрудники ведомств допросили их, после чего связались с коллегами из России.

Происшествия Политика Турция
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Комментарии 2

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Гость

21:24:03 18-06-2024

а че только один?

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Гость

07:34:40 19-06-2024

собирались устроить теракт в московском торговом центре --- они не в курсе, кто сейчас мусульман в Палестине утилизирует. Ну или боятся того, кто это делает. А может и заодно с теми, кто это делает. Такие вот они сейчас, не принципиальные, при случае продаются

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