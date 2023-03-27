СМИ: тысячи протестующих собрались у здания парламента Израиля

Люди выступают против судебной реформы

27 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Протесты в Израиле / Кадр из видео: соцсети

В Израиле в ночь на 27 марта тысячи протестующих против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрались возле здания парламента в Иерусалиме.

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth, акции протеста в Израиле развернулись до стихийных масштабов вечером 26 марта, когда Нетаньяху объявил об отставке главы минобороны Йоава Галанта. Министр выступил за приостановку судебной реформы, которую продвигают власти и которая вызвала массовые пикеты оппозиции.

Эта реформа предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

Нетаньяху утверждает, что это уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает страну более демократичной, а оппозиция, напротив, настаивает, что это подорвёт демократические основы израильской государственности.

С 26 марта в Израиле объявили "Национальную неделю паралича". В эти дни участники акций намерены собираться в местах, где окажутся представители правительства и депутаты, чтобы выражать недовольство их работой, писала газета The Jerusalem Post. Демонстрация в том числе прошла перед резиденцией Нетаньяху.