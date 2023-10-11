СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел инцидент
Израиль был атакован дронами с севера, из Ливана. Жители спустились в убежище
11 октября 2023, 23:32, ИА Амител
Инцидент произошел в районе центра ядерных исследований в израильской Димоне. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
По информации издания, инцидент связан с безопасностью. Его детали пока неясны. Известно, что в городе находится Ядерный исследовательский центр с реактором.
Газета также сообщила, что Израиль был атакован дронами с севера, из Ливана. Жители спустились в убежище.
Напомним, что палестинское движение ХАМАС с 7 октября наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят.
07:18:30 12-10-2023
Там же американский авианосец, он почему то бездействует и не наносит удары по Палестине, Ливану и Ирану. Скоро наверное начнет