СМИ: у ядерного центра в израильской Димоне произошел инцидент

Израиль был атакован дронами с севера, из Ливана. Жители спустились в убежище

11 октября 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: ТАСС

Инцидент произошел в районе центра ядерных исследований в израильской Димоне. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

По информации издания, инцидент связан с безопасностью. Его детали пока неясны. Известно, что в городе находится Ядерный исследовательский центр с реактором.

Газета также сообщила, что Израиль был атакован дронами с севера, из Ливана. Жители спустились в убежище.

Напомним, что палестинское движение ХАМАС с 7 октября наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят.