СМИ: украинский дрон врезался в здание УМВД в Белгороде
Пострадала одна женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки
27 марта 2024, 21:35, ИА Амител
Беспилотник / Фото: кадр из видео
Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадала одна женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2. У здания выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад.
По информации Telegram-канала Mash, дрон попал в здание управления МВД. На месте продолжают работать все опертивные службы.
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