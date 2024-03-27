СМИ: украинский дрон врезался в здание УМВД в Белгороде

Пострадала одна женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки

27 марта 2024, 21:35, ИА Амител

Беспилотник / Фото: кадр из видео

Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадала одна женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2. У здания выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад.

По информации Telegram-канала Mash, дрон попал в здание управления МВД. На месте продолжают работать все опертивные службы.