СМИ: в автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело изрезанной женщины

Машина актера была припаркована во дворе одного из домов

20 января 2025, 17:12, ИА Амител

Гоша Куценко / Фото: кадр из фильма "Папаши"

В автомобиле актера Гоши Куценко обнаружили тело изрезанной женщины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Shot.

Как сказано в публикации, автомобиль актера был припаркован в Москве во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Позже в издании рассказали, что подозреваемого в убийстве женщины, найденной в авто Гоши Куценко, задержали.

"Накануне утром прохожие заметили тело женщины в стареньком "Запорожце", припаркованном во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте", – пишет Shot.

Как стало известно, машина принадлежала заслуженному артисту России Гоше Куценко. Автомобиль был открытым.

Прибывшие на место эксперты установили, что женщина была убита несколькими часами ранее, на теле было обнаружено множество ножевых ранений. В салоне рядом с телом нашли использованное средство контрацепции. Личность погибшей пока не установлена, предположительный возраст – от 30 до 35 лет.

"Подозреваемый в убийстве задержан. По информации Shot, это 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани", – сказано в публикации.

Мужчина имеет множество судимостей, в том числе за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти и угрозы убийством.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование ведет СК под контролем прокуратуры.