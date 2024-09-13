СМИ: в Барнауле неизвестные в черной одежде похитили двух мужчин на глазах очевидцев

Инцидент произошел в частном секторе на улице Пролетарской

13 сентября 2024, 19:55, ИА Амител

Человек в капюшоне / Фото: unsplash.com

В Барнауле неизвестные напали и похитили людей. Как сообщает "Катунь24" со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на улице Пролетарской, 252в/1.

По словам одного из свидетелей, он услышал мужские крики о помощи. Выглянув в окно, очевидец увидел мужчину на коленях. Вскоре рядом с ним появились несколько неизвестных: они были в черной одежде и с капюшонами на головах. Они силой запихали в салон авто кричащего мужчину и еще одного человека, а после уехали.

Свидетели похищения заявили об инциденте в полицию. На место прибыли полицейские, которые провели осмотр места происшествия и изучили видеозапись. Проводится расследование, пишет "МК Барнаул".