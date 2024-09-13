НОВОСТИПроисшествия

СМИ: в Барнауле неизвестные в черной одежде похитили двух мужчин на глазах очевидцев

Инцидент произошел в частном секторе на улице Пролетарской

13 сентября 2024, 19:55, ИА Амител

Человек в капюшоне / Фото: unsplash.com
Человек в капюшоне / Фото: unsplash.com

В Барнауле неизвестные напали и похитили людей. Как сообщает "Катунь24" со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на улице Пролетарской, 252в/1.

По словам одного из свидетелей, он услышал мужские крики о помощи. Выглянув в окно, очевидец увидел мужчину на коленях. Вскоре рядом с ним появились несколько неизвестных: они были в черной одежде и с капюшонами на головах. Они силой запихали в салон авто кричащего мужчину и еще одного человека, а после уехали.

Свидетели похищения заявили об инциденте в полицию. На место прибыли полицейские, которые провели осмотр места происшествия и изучили видеозапись. Проводится расследование, пишет "МК Барнаул".

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Musik

20:28:36 13-09-2024

Жутковато. Жду информации.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:04:22 13-09-2024

Мы так тоже однажды среди бела дня ногами человека в багажник затрамбовывали.
Ни кто ни куда не звонил и не жаловался, даже номера на авто не пряиали

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:50:49 13-09-2024

Гость (21:04:22 13-09-2024) Мы так тоже однажды среди бела дня ногами человека в багажни... Плохой крайний метод
Совсем никак иначе?
После такого правила меняются, и это плохо.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:01:58 13-09-2024

Может полицейские так похищают? Я уже не удивлюсь. Для меня был шок когда в Улан-Уде блогера-таксиста Дмитрия Баирова с топорами задерживали.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:02 14-09-2024

Гость (23:01:58 13-09-2024) Может полицейские так похищают? Я уже не удивлюсь. Для меня ...

Вы сами кто вообще? Почему похищают? Почему ты на силовиков здесь пишешь того чего не знаешь? Силовики имеют право не представляться когда идет спецоперация. У нас в стране вообще происходят диверсии и поджоги, силовики работают чтобы этого не было

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:55 14-09-2024

так обычно наркоманов в частную тюрьму забирают, по просьбе родителей. А может и заказное убийство хотят под исчезновение замаскировать.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров