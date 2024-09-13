СМИ: в Барнауле неизвестные в черной одежде похитили двух мужчин на глазах очевидцев
Инцидент произошел в частном секторе на улице Пролетарской
13 сентября 2024, 19:55, ИА Амител
В Барнауле неизвестные напали и похитили людей. Как сообщает "Катунь24" со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на улице Пролетарской, 252в/1.
По словам одного из свидетелей, он услышал мужские крики о помощи. Выглянув в окно, очевидец увидел мужчину на коленях. Вскоре рядом с ним появились несколько неизвестных: они были в черной одежде и с капюшонами на головах. Они силой запихали в салон авто кричащего мужчину и еще одного человека, а после уехали.
Свидетели похищения заявили об инциденте в полицию. На место прибыли полицейские, которые провели осмотр места происшествия и изучили видеозапись. Проводится расследование, пишет "МК Барнаул".
20:28:36 13-09-2024
Жутковато. Жду информации.
21:04:22 13-09-2024
Мы так тоже однажды среди бела дня ногами человека в багажник затрамбовывали.
Ни кто ни куда не звонил и не жаловался, даже номера на авто не пряиали
21:50:49 13-09-2024
Гость (21:04:22 13-09-2024) Мы так тоже однажды среди бела дня ногами человека в багажни... Плохой крайний метод
Совсем никак иначе?
После такого правила меняются, и это плохо.
23:01:58 13-09-2024
Может полицейские так похищают? Я уже не удивлюсь. Для меня был шок когда в Улан-Уде блогера-таксиста Дмитрия Баирова с топорами задерживали.
19:34:02 14-09-2024
Гость (23:01:58 13-09-2024) Может полицейские так похищают? Я уже не удивлюсь. Для меня ...
Вы сами кто вообще? Почему похищают? Почему ты на силовиков здесь пишешь того чего не знаешь? Силовики имеют право не представляться когда идет спецоперация. У нас в стране вообще происходят диверсии и поджоги, силовики работают чтобы этого не было
12:06:55 14-09-2024
так обычно наркоманов в частную тюрьму забирают, по просьбе родителей. А может и заказное убийство хотят под исчезновение замаскировать.