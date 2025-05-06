СМИ: сын экс-депутата Госдумы от Алтайского края Сергея Шаргунова погиб в автокатастрофе

Молодого человека сбила машина

06 мая 2025, 12:30, ИА Амител

Сергей Шаргунов / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

19-летний сын Сергея Шаргунова, бывшего депутата Госдумы от Алтайского края, погиб в ДТП. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно имеющейся на данный момент информации, студента истфака МГУ Ивана Шаргунова сбила машина. Других подробностей происшествия пока нет.

Напомним, российский писатель, журналист и общественный деятель Сергей Шаргунов представлял Алтайский край в Госдуме VII созыва. С 2016 по 2021 год был единственным депутатом от КПРФ, который представлял интересы региона в нижней палате российского парламента. В данный момент является депутатом Госдумы VIII созыва.

Иван Шаргунов родился в 2006 году. Сын Сергея Шаргунова и Анны Козловой, сценаристки сериалов "Краткий курс счастливой жизни", "Кеша должен умереть", "Аутсорс" и других известных многосерийных фильмов.