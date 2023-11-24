СМИ: в Подмосковье задержали чиновников, которые могли повлиять на работу систем ПВО
Задержания связаны с Ленинским районом Московской области — по версии СМИ, причиной стали нарушения при выдаче разрешений на строительство многоэтажек
24 ноября 2023, 20:15, ИА Амител
Полицейские задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского. Как сообщает Telegram-канал Mash, это может быть связано с нарушениями при строительстве жилых домов.
По данным РБК, Спасский может быть задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Сейчас на его рабочем месте в администрации проходят обыски.
Как сообщает "Лента.ру", накануне сотрудники правоохранительных органов также задержали экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в нарушении при строительстве.
Не исключено, что задержание может быть связано с выдачей разрешений на строительство многоэтажек, которые в результате ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны региона.
21:06:09 24-11-2023
По законам времени специальной военной операции...
21:10:54 24-11-2023
Не могли чинушки и в страшном сне представить ,когда получали мзду за подписи, что им ещё и развал самой лучшей в Мире ПВО предъявят. Тут им уже и старшие, с которыми щедро делились, не помогут.
21:19:57 24-11-2023
Сносить дома. Что думать то?
23:15:49 24-11-2023
Явно иноагенты, +100500.