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СМИ: в Подмосковье задержали чиновников, которые могли повлиять на работу систем ПВО

Задержания связаны с Ленинским районом Московской области — по версии СМИ, причиной стали нарушения при выдаче разрешений на строительство многоэтажек

24 ноября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Полицейские задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского. Как сообщает Telegram-канал Mash, это может быть связано с нарушениями при строительстве жилых домов.

По данным РБК, Спасский может быть задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Сейчас на его рабочем месте в администрации проходят обыски.

Как сообщает "Лента.ру", накануне сотрудники правоохранительных органов также задержали экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в нарушении при строительстве.

Не исключено, что задержание может быть связано с выдачей разрешений на строительство многоэтажек, которые в результате ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны региона.

Москва Происшествия

Комментарии 4

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Гость

21:06:09 24-11-2023

По законам времени специальной военной операции...

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Гость

21:10:54 24-11-2023

Не могли чинушки и в страшном сне представить ,когда получали мзду за подписи, что им ещё и развал самой лучшей в Мире ПВО предъявят. Тут им уже и старшие, с которыми щедро делились, не помогут.

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Гость

21:19:57 24-11-2023

Сносить дома. Что думать то?

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Гость

23:15:49 24-11-2023

Явно иноагенты, +100500.

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