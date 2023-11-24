СМИ: в Подмосковье задержали чиновников, которые могли повлиять на работу систем ПВО

Задержания связаны с Ленинским районом Московской области — по версии СМИ, причиной стали нарушения при выдаче разрешений на строительство многоэтажек

24 ноября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского. Как сообщает Telegram-канал Mash, это может быть связано с нарушениями при строительстве жилых домов.

По данным РБК, Спасский может быть задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Сейчас на его рабочем месте в администрации проходят обыски.

Как сообщает "Лента.ру", накануне сотрудники правоохранительных органов также задержали экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в нарушении при строительстве.

Не исключено, что задержание может быть связано с выдачей разрешений на строительство многоэтажек, которые в результате ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны региона.