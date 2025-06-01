СМИ: в Венесуэле арестовали главу Российско-Венесуэльской торговой палаты
Полиция провела обыск в его доме
01 июня 2025, 11:42, ИА Амител
Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко и "его группу казаков". Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Фроленко арестовали 15 мая. После этого в его доме в районе Сан-Бернардино в Каракасе прошел обыск. Издания связывают арест с тем, что он принял участие в открытии в городе памятника Неизвестному Солдату в честь 80-летия Победы – церемонию якобы организовала опасная группировка La Piedrita.
Российско-Венесуэльская торговая палата (CAVENRU) – коммерческая, деловая, общественная и профсоюзная организация, не ставящая целью обогащение. Она создана для развития коммерческого, научного, технологического и культурного обмена между двумя странами.
11:46:31 01-06-2025
Ла Педрита скомпрометировала нашего торгового амбассадора в Венесуэле...
😁
14:06:57 01-06-2025
Так дружественные страны не должны поступать, а то можем остаться одни без друзей, на всем земном шаре.