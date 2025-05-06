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СМИ: Великобритания готовится к военному конфликту с Россией

Чиновникам поручили обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях — последний раз их редактировали 20 лет назад

06 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Война будущего / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Война будущего / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Великобритания готовится к военному нападению со стороны России. Как сообщает издание Telegraph, чиновникам поручили обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях – последний раз их редактировали 20 лет назад.

По информации СМИ, обновление проходит на фоне опасений, что Лондон не готов к военному конфликту. В нем будет описана стратегия действий на первые дни после атаки на материковую часть Великобритании: документ определит реакцию властей на объявление войны, использование бункеров для высших чиновников и членов королевской семьи, организацию общественного вещания и накопление ресурсов.

Новый план предусматривает порядок действий на первые дни в случае атаки Великобритании ракетами с неядерными или ядерными боеголовками, а также кибератаки. При этом сам документ, скорее всего, останется секретным.

Политика Великобритания

Комментарии 4

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Гость

18:22:58 06-05-2025

удалось продавить бюджет! ловкие

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Борька

19:08:55 06-05-2025

Получат люлей и успокоятся... Лет на 80

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Гость

21:14:57 06-05-2025

Не переживайте англичане. Миром и помирать легче ...

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Гость

23:19:21 06-05-2025

обычные люди там не готовятся, подружка в лондоне уехала к детям, у нее трое, они там учатся fullBoard на каникулы Майские - доброжелательнейшее отношение к русским, никаких даже намеков на негатив и пр. Это политики их чето мутят! бюджетовровайки

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