СМИ: Великобритания готовится к военному конфликту с Россией
Чиновникам поручили обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях — последний раз их редактировали 20 лет назад
06 мая 2025, 17:30, ИА Амител
Великобритания готовится к военному нападению со стороны России. Как сообщает издание Telegraph, чиновникам поручили обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях – последний раз их редактировали 20 лет назад.
По информации СМИ, обновление проходит на фоне опасений, что Лондон не готов к военному конфликту. В нем будет описана стратегия действий на первые дни после атаки на материковую часть Великобритании: документ определит реакцию властей на объявление войны, использование бункеров для высших чиновников и членов королевской семьи, организацию общественного вещания и накопление ресурсов.
Новый план предусматривает порядок действий на первые дни в случае атаки Великобритании ракетами с неядерными или ядерными боеголовками, а также кибератаки. При этом сам документ, скорее всего, останется секретным.
18:22:58 06-05-2025
удалось продавить бюджет! ловкие
19:08:55 06-05-2025
Получат люлей и успокоятся... Лет на 80
21:14:57 06-05-2025
Не переживайте англичане. Миром и помирать легче ...
23:19:21 06-05-2025
обычные люди там не готовятся, подружка в лондоне уехала к детям, у нее трое, они там учатся fullBoard на каникулы Майские - доброжелательнейшее отношение к русским, никаких даже намеков на негатив и пр. Это политики их чето мутят! бюджетовровайки